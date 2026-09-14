Pallanuoto, la Final Four di Champions League ritorna a Belgrado

Molto spesso si dice che si torna volentieri nei posti in cui si è stati bene. Deve, molto probabilmente, essere stata questa la logica che ha spinto la European Aquatics a prendere un’importante decisione per quanto concerne l’atto decisivo della Champions League.

L’atto conclusivo del massimo torneo continentale per club, dopo l’esperienza vissuta nel triennio in terra maltese, tornerà infatti a giocarsi a Belgrado, già teatro delle spettacolari sfide del triennio 2021-2023. Confermata, rispetto allo scorso anno, la scelta di disputare nella stessa sede e in contemporanea la Final Four maschile e quella femminile.

La location prescelta è il Centro Sportivo “11 Aprile”, impianto che ha già ospitato tre edizioni della “Final Eight” maschile di Champions League dal 2021 al 2023, triennio nel quale la Pro Recco ha trionfato tre volte. Le semifinali sono in programma il 12 maggio (femminile) e il 13 maggio (maschile), mentre le finali si disputeranno il 14 e il 15 maggio.

Sono due le formazioni italiane iscritte alla competizione. La Pro Recco debutterà nello Stage Group, mentre a inaugurare le danze sarà l’AN Brescia che da venerdì 18 a domenica 20 settembre sarà di scena in Georgia per un difficile preliminare contro gli spagnoli del Sabadell, i padroni di casa dell’ A-Polo Sport Management e i montenegrini del Budva.