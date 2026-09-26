Pallanuoto, la Final Eight di World Cup si giocherà ad Atene. Diramato il calendario della competizione

Siamo solo a inizio stagione, ma è già tempo di scandire in maniera rigorosa le date che segneranno il percorso di un’annata certamente diversa dalle altre e in cui la posta in palio sarà decisamente più alta: si assegneranno infatti i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La World Aquatics ha infatti deciso il calendario della prossima World Cup, competizione la cui vittoria avrà un peso specifico decisamente elevato: la vincitrice staccherà il pass per Los Angeles 2028 in anticipo e potrà dedicarsi al lavoro di preparazione senza gli assilli della qualificazione. Ad aprire le danze sarà il torneo femminile che disputerà la prima fase a Coimbra, in Portogallo, dal 14 al 19 dicembre. Il Setterosa dovrà vedersela con l’Australia, la Grecia, l’Olanda, la Russia, la Spagna, l’Ungheria e gli Usa, vincitori dell’ultima edizione.

Il torneo maschile prenderà invece le mosse da Istanbul, teatro della Division I dall’11 al 16 gennaio 2027. Il Settebello incrocerà sulla propria strada la Croazia, la Grecia, detentrice del titolo, il Montenegro, la Serbia, la Spagna, l’Ungheria e gli Usa. Per ottenere il pass per la Final Eight bisognerà conquistare una delle prime cinque posizioni.

Si rinnova, all’insegna della continuità, la scelta di disputare le due Superfinal negli stessi giorni e nella stessa sede: la location prescelta sarà Atene, città in cui si giocherà dal 24 al 28 febbraio. Il Setterosa ha già iniziato a lavorare e il Settebello seguirà lo stesso percorso: Campagna e Mirarchi sono infatti ben coscienti di quale valore assumerebbe ottenere la qualificazione con oltre un anno di anticipo in ottica olimpica.