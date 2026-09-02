Pallanuoto, il Montenegro sorprende la Spagna ed è in finale ai Giochi del Mediterraneo

Nella prima semifinale del torneo di pallanuoto dei Giochi del Mediterraneo, il Montenegro sorprende la Spagna 15-14, grazie alla micidiale accelerazione del secondo parziale, e stacca il pass per la finale di domani contro la vincente del match Italia-Serbia.

Daura Gomez impiega poco più di un minuto per sbloccare le ostilità e raddoppia in controfuga. Gli iberici sbagliano il rigore del possibile 3-0 con Marc Valls Ferrer e subiscono la reazione dei rivali che si sbloccano con Matkovic in superiorità per impattare poi 2-2 grazie alla rete dai sei metri di Stupar. Nel finale la compagine in calottina scura trova il guizzo del 3-2 con Javier Bustos Sanchez.

La truppa allenata da Savic riparte a tutta e capovolge le sorti del confronto con l’uno-due firmato Duro Radovic-Stupar e opera il break grazie al rigore del 5-3 firmato dal suo numero tre. Il duello prosegue sugli strappi con cui le due rivali provano a superarsi: i montenegrini, poco prima dell’intervallo lungo, tornano in vantaggio con Strahinja Gojkovic per il 6-5 e chiudono con il gol di Jovan Vujovic il devastante 4-0 che li proietta sul 9-5 a metà gara.

Al rientro in acqua delle due contendenti i ragazzi allenati da David Martin ritrovano la via del gol con la superiorità numerica trasformata da Bargallo Garcia per il provvisorio 10-6, ma i balcanici ribattono colpo su colpo ai tentativi rivali fino a toccare il massimo vantaggio sul 14-8 griffato dal rigore trasformato da Gojkovic in apertura di ultima frazione. Gli spagnoli provano a riaprire la contesa con il break di 3-0 chiuso da Bargallo Garcia per il 14-11, ma Banicevic rimette a posto le distanze sul nuovo +4. La Spagna, sospinta dalla tripletta dello scatenato Daura Gomez, tenta il tutto per tutto, rientra fino al 15-14, ma non riesce a completare la rimonta.