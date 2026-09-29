Pallanuoto, i possibili volti nuovi per l’Italia da seguire nel Campionato di A1 2026-2027

Quella che si appresta a iniziare sabato 3 ottobre con la prima giornata del massimo campionato sarà una stagione diversa dalle altre. La World Cup e i Mondiali di Budapest assegneranno infatti i primi pass olimpici, obiettivo che accomuna il lavoro di tutte le rappresentative nazionali.

Diventa, in quest’ottica, fondamentale poter contare su una squadra solida e in possesso di equilibri stabili, ma è delittuoso non monitorare i segnali offerti dal campionato per valutare i giocatori che, anche in ottica futura, potrebbero portare nuova linfa al Settebello.

L’oro vinto ai recenti Giochi del Mediterraneo rappresenta solo il primo passo della carriera che attende Luca Izzo. Il portiere partenopeo del CN Posillipo, classe 2007, è chiamato alla definitiva consacrazione in un’annata nella quale sarà il titolare indiscusso il suo ruolo e potrà contare sull’esperienza del veterano Enrico Caruso alle sue spalle.

Lasciare quella che, per tanti anni, è stata la propria comfort zone per mettersi in gioco e far esplodere definitivamente il proprio talento. Lorenzo Demarchi spera di trovare a Bologna, con la calottina della De Akker, la necessaria continuità di impiego per poter dimostrare appieno il proprio valore e poter accelerare il percorso di crescita anche grazie alle partite di Conference Cup.

Maurizio Maffei della Roma Vis Nova è attaccante completo, dotato di un buon tiro, bravo in ripartenza e in possesso di un’ottima visione di gioco. L’auspicio è che una nuova stagione sotto la guida di Alessandro Calcaterra possa affinare ulteriormente il suo notevole bagaglio tecnico-tattico.

Lo scorso anno ha rappresentato forse la sorpresa più bella del massimo campionato e la sua annata di alto livello gli ha aperto le porte dell’AN Brescia. Antonio De Simone, alla corte di Sandro Bovo, può crescere ulteriormente e completare il già notevole repertorio di partenza. L’ex Rari Nantes Salerno sembra in possesso di tutte le peculiarità che potrebbero presto portarlo alla corte di Sandro Campagna.

Profili da seguire con grande attenzione sono anche quelli di Damiano Borghigiani, centro vasca dalle notevoli propensioni natatorie e dal grande dinamismo, che dopo il lungo apprendistato alla Rari Nantes Florentia vuole spiccare il definitivo salto di qualità grazie alla guida di Federico Mistrangelo e di Francesco Scordo, attaccante cresciuto tra le fila del Circolo Canottieri Ortigia e pronto a esplodere nella Training Academy Olympic Roma agli ordini di Mario Fiorillo.