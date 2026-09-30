Pallanuoto femminile, sorteggiati i gironi di Conference Cup: le avversarie di Bogliasco e Civitavecchia

Sono stati sorteggiati i gironi della Conference Cup 2026-2027 di pallanuoto femminile, la terza competizione europea per squadre di club: la prima edizione assoluta della manifestazione, disputata lo scorso anno, è stata vinta dal Cosenza, ma la squadra calabrese ha rinunciato alla partecipazione alla Serie A1 ed ovviamente non giocherà neppure in Europa.

Nel Girone A è stato sorteggiato il Bogliasco 1951: le liguri affronteranno le croate della ZAVK Mladost, le spagnole del Sant Feliu e le neerlandesi dell’Utrecht, con quest’ultima formazione che ospiterà il concentramento. Le gare sono in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre, e le prime tre accederanno alla seconda fase.

Stesse date, ma calendario più fitto per il Girone C, dove è stato inserito il Nautilus Civitavecchia, dato che sono presenti cinque squadre: con le laziali ci sono le turche del Galatasaray SK, le tedesche dell’SSV Esslingen, le maltesi del San Giljan ASC e le turche del Nevsehir Belediye SK. Si giocherà ad Istanbul.

CONFERENCE CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027

Qualification Round I – (6-8 novembre)

Girone A: AGN Energia Bogliasco 1951, ZAVK Mladost, Sant Feliu, UZSC.

Girone C: Nautilus Civitavecchia, Galatasaray SK, SSV Esslingen, San Giljan ASC, Nevsehir Belediye SK.