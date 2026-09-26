Pallanuoto femminile, Cosenza rinuncia alla Serie A1. Definita la squadra ripescata

A pochi giorni dall’inizio del campionato, fissato per sabato 3 ottobre, arriva un cambio d’organico nella Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile: la Cosenza Pallanuoto, grande sorpresa della scorsa annata, con la conquista della Conference Cup, rinuncia a disputare il massimo campionato.

La FIN, dunque, ha comunicato il ripescaggio della SS Lazio Nuoto, una delle due squadre, assieme al Como, che aveva perso la finale dei play-off promozione della scorsa stagione: l’organico della Serie A1 è così completo, ma ad una settimana dal via non è stato ancora diramato il calendario.

Oltre alla Lazio, ripescata, le neopromosse sono Sori (Girone Nord) e Vela Nuoto Ancona (Girone Sud), che saranno ai nastri di partenza del massimo campionato. Beffato il Como, finalista perdente della finale promozione dello scorso anno, con le lariane che erano alle spalle delle biancocelesti nella graduatoria di ripescaggio.