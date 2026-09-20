Pallamano, Serie A1: niente sorprese per le ‘big’ nella seconda giornata

Conferma per le ‘big’ al termine della seconda giornata di regular season per quanto riguarda la Serie A1 2026/27. AC Life Style Erice e Jomi Salerno non commettono errori nel secondo impegno stagionale così come Brixen Südtirol e Cassano Magnago.

Le Arpie hanno regolato in casa Padova per 36-21, mentre le campane non hanno lasciato scampo a Casalgrande Padana (18-37) rispettando alla perfezione il pronostico della vigilia.

Brixen, sempre condotta da Hubi Nössing, regola per 25-30 Securfox Ariosto Ferrara in un fine settimana che ha visto anche le gioie per Cassano Magnago nei confronti di Trapani (31-23).

Ottimi riscontri anche per Germancar Nuoro e Sirio Toyota Teramo, rispettivamente a segno contro Mezzocorona e Conversano per 26-24 e 32-28. Non hanno giocato invece Leno e Alì-Best Espresso Mestrino, il match verrà recuperato il prossimo 27 settembre. Le due realtà non sono scese in campo in seguito all’impegno di Antonia Ayelén Gómez Contreras, ai Giochi Sudamericani con il Cile.

I RISULTATI DEL WEEKEND

AC Life Style Erice – Padova 36-21

Sirio Toyota Teramo – Conversano 32-28

Securfox Ariosto Ferrara – Brixen Südtirol 25-30

Cassano Magnago – Trapani 31-23

Germancar Nuoro – Mezzocorona 26-24

Casalgrande Padana – Jomi Salerno 18-37