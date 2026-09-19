Pallamano: Pressano, Sassari, Cologne e Bolzano viaggiano a punteggio pieno in Serie A Gold

La seconda giornata della regular season 2026-2027 della Serie A Gold di pallamano ha emesso – in attesa dei posticipi Trieste – Black Devils Meran Alperia (30 settembre) e Conversano – Proger Cassano Magnago (7 ottobre) – i suoi verdetti.

Viaggiano a punteggio pieno ben 4 squadre. Il Cologne, capace di espugnare 25-29 il campo dell’Orlando Haenna, il Pressano, che ha avuto la meglio per 35-31 sul Fasano, il Sassari, sardi di misura vincenti per 32-31 sul Macagi Cingoli, e il Bolzano, passato per 28-29 nella tana del Molteno.

A questi risultati, va aggiunta l’affermazione esterna del Teamnetwork Albatro: 25-27 a domicilio contro il Chiaravalle.

Partite tutte molto intense, che consegnano al momento questa classifica al campionato:

Metelli Cologne 4 pti, Raimond Sassari 4, Bozen Loacker Volksbank 4, Pressano 4, Black Devils Meran Alperia 2*, Teamnetwork Albatro Siracusa 2*, Junior Fasano 2, Macagi Cingoli 2, Proger Cassano Magnago 0*, Conversano 0*, Trieste 0, Orlando Haenna 0, Publiesse Chiaravalle 0, Salumificio Riva Molteno 0

*una partita in meno

La prossima giornata, numero 3 nell’agenda della Serie A Gold, manderà in scena questi incontri, il prossimo 23 settembre: Teamnetwork Albatro-Orlando Haenna, Cologne-Pressano, Macagi Cingoli-Chiaravalle, Bolzano-Black Devils Meran Alperia, Fasano-Conversano e Cassano Magnano-Molteno. Tanti gli incroci regionali quindi, senza dimenticare che a referto c’è già il 31-24 con cui Sassari ha battuto lo scorso 9 settembre Trieste.