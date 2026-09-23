Pallamano, Martin Albertsen: “Allenamenti formativi in Danimarca. Ora guardiamo al futuro”

Il training camp in Danimarca della nazionale italiana femminile di pallamano si è concluso. Le azzurre, guidate dal dt Martin Albertsen, hanno portato a termine un’esperienza importante per il futuro pensando alla doppia sfida d’ottobre, valida per il primo turno di qualificazione verso i Mondiali 2027, contro la Bulgaria.

Al sito federale, lo stesso Albertsen ha affermato: “Sono stati giorni davvero formativi qui a Copenaghen. La squadra sta crescendo passo dopo passo e l’inserimento in organico delle giocatrici che non erano presenti ai Giochi sta procedendo nella maniera migliore”.

Dalla Costa e compagne, reduci dallo storico oro vinto ai Giochi del Mediterraneo, si sono misurate anche in un test amichevole contro l’HØJ, formazione proveniente dal massimo campionato nazionale, perdendo 32-28.

“Queste occasioni di confronto sono fondamentali – spiega approfondendo Albertsen – per ottenere riscontri sui nostri punti di forza e sugli aspetti da migliorare e sui quali dovremo lavorare ancora più duramente. Sul piano del risultato, abbiamo giocato alla pari contro un’ottima squadra del campionato danese, l’HØJ, dunque non possiamo che accogliere con favore i feedback emersi e portare con noi energia positiva per il futuro”.

Così nell’amichevole contro l’HØJ, il tabellino:

martedì 22 settembre

HØJ – ITALIA 32-28 (p.t. 20-15)

Italia: Danti, Rossignoli, Babbo 4, Laimer 2, Prela, Meneghini 1, Dalla Costa, Falser 1, Manojlovic 6, Fabbo 2, Barbosu, Mangone 4, Gislimberti, Colloredo 3, Giliberto 5. All: Martin Albertsen