Pallamano, l’Italia traccia la “mappa degli allenamenti” verso i Mondiali 2027

Verso i Mondiali 2027 di pallamano passando da appuntamenti importanti e la pianificazione di una marcia d’avvicinamento all’appuntamento iridato che non dovrà sottovalutare nulla. La Federazione Italiana Giuoco Handball ha tracciato le linee guida dei prossimi mesi degli azzurri di Bob Hanning.

Il primo focus sarà, all’inizio di novembre, sulle partite del Gruppo 7 di qualificazione agli Europei 2028: Parisini e compagni dovranno sfidare in pochi giorni la Slovacchia, in casa, e poi il Belgio, in trasferta.

Successivamente inizierà la “Road to Mondiali 2027”. La federazione rende noto che il gruppo allenato da Hanning svolgerà un training camp in Slovenia dal 26 al 30 dicembre 2026: di seguito a questa fase di lavoro, a gennaio 2027 verrà reso noto “un programma di allenamenti e amichevoli che precederanno il debutto iridato del 13 gennaio alla Porsche-Arena di Stoccarda contro l’Arabia Saudita“.

Il calendario dell’Italia, ai Mondiali sarà molto intenso: azzurri nel Gruppo B, quello di Stoccarda, dove oltre all’Arabia Saudita, vi saranno da sfidare Capo Verde (il 15 gennaio alle ore 20.30) e infine la testa di serie Egitto (il 17 gennaio alle ore 20.30).

La Pool B, che promuoverà al secondo turno 3 squadre, si incrocerà poi con la Pool A, di cui fanno parte la Germania, padrona di casa, la Serbia, la Tunisia e l’Uruguay: gli scontri relativi a quello step del torneo planetario si disputeranno alla LANXESS Arena di Colonia.