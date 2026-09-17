Pallamano, le convocate dell’Italia per il training camp di Copenaghen: 16 convocate per il raduno danese

Dopo il meraviglioso e storico oro raccolto ai Giochi del Mediterraneo, la nazionale italiana femminile di pallamano è pronta a ritrovarsi per cercare di mettere nel mirino un nuovo obiettivo: quello del primo turno di qualificazione verso i Mondiali 2027, che vedrà impegnate le azzurre contro la Bulgaria nel mese di ottobre, con un’eliminatoria fatta di un match di andata (in trasferta) e uno di ritorno (in casa).

Il direttore tecnico Martin Albertsen ha scelto Copenaghen come sede del prossimo training camp, dal 21 al 24 settembre nella capitale danese, per alzare il ritmo di lavoro e testarsi in un paio di amichevoli: la sera del 21 settembre (ore 17:00) contro il Roskilde, club al vertice della seconda lega danese, e il 22 settembre (h 10:30) nel duello contro l’HØJ, club di Ølstykke e che milita nel massimo campionato nazionale.

A tal proposito ha diramato le convocazioni: 16 giocatrici in totale. Vi sono 2 portieri e 14 elementi di movimento. Rispetto ai Giochi del Mediterraneo, saranno a disposizione anche alcune giocatrici che militano all’estero rispetto al campionato italiano: il portiere Anja Rossignoli, i terzini Natalie Falser e Mira Rigatti e la pivot Alice Giliberto, a cui aggiungere l’ala sinistra Julia Laimer.

Il DT Albertsen ha convocato per il training camp 16 atlete. Rispetto alla selezione che ha conquistato la storica medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo lo scorso 1° settembre, saranno a disposizione anche quattro atlete provenienti dai campionati esteri: il portiere Anja Rossignoli, i terzini Natalie Falser e Mira Rigatti, il pivot Alice Giliberto; a cui aggiungere anche l’ala sinistra Julia Laimer (Brixen Südtirol) che farà parte del gruppo. Di seguito l’elenco completo delle convocate.

PORTIERI: Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno), Anja Rossignoli (PO – 1999 – HC Rödertal\GER)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Julia Laimer (AS – 2009 – Brixen Südtirol), Angela Prela (AD – 2005 – Cellini Padova), Giorgia Meneghini (AD – 2005 – Jomi Salerno)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Natalie Falser (TS – 2007 – Bensheim\Auerbach Flames\GER), Mira Rigatti (TS – 2009 – LC Bruhl\SUI), Ramona Manojlovic (CE\TS – 2002 – AC Life Style Erice), Giulia Fabbo (CE\TS – 2003 – Jomi Salerno), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno)

PIVOT: Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno), Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassano Magnago), Alice Giliberto (PI – 2007 – Metz\FRA)

STAFF TECNICO: Martin Albertsen (Direttore Tecnico), Henrik Pehrson (vice-allenatore), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Niccolò Cacciuni (medico), Franco Martinelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi