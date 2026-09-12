Pallamano
Pallamano: la Serie A Gold si apre col colpaccio del Pressano. Bene Fasano e Bolzano
La Serie A Gold 2026-2027 di pallamano si è ufficialmente aperta mandando in archivio quasi del tutto la prima giornata della stagione regolare, eccezion fatta per Teamnetwork Albatro Siracusa – Raimond Sassari che si disputerà il prossimo 30 settembre. Fra colpi di scena, gol ed emozioni: ecco come sono andate le cose.
Il risultato che scuote il turno è sicuramente quello riguardante il blitz esterno del Pressano in casa dei campioni d’Italia del Cassano Magnago: gli ospiti passano 21-25 al termine di una partita intensa, decisa sostanzialmente in avvio dalle reti di Danilo Milovic.
Non sbagliano i match interni invece Bolzano, 32-25 a Conversano, e Fasano, 32-27 contro la Pallamano Haenna.
Altre tre vittorie casalinghe arrivano, infine, per: Macagi Cingoli, di misura 26-25 su Trieste, Metelli Cologne, un comodo 29-21 sul Chiaravalle, e i Black Devils Meran Alperia, che spadroneggiano 37-27 nei confronti della neopromossa Molteno.
La classifica aggiornata:
Black Devils Meran Alperia 2 pti, Metelli Cologne 2, Bozen Loacker Volksbank 2, Raimond Sassari 2, Junior Fasano 2, Pressano 2, Macagi Cigoli 2, Proger Cassano Magnago 0, Orlando Haenna 0, Conversano 0, Publiesse Chiaravalle 0, Trieste 0*, Salumificio Riva Molteno 0, Teamnetwork Albatro Siracusa 0**
*una partita in più
**una partita in meno