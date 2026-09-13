Pallamano, inizia la stagione Serie A1 2026/27. Erice, Salerno e Brixen subito all’attacco

Inizia senza particolari sorprese la stagione 2026-27 della Serie A1 di pallamano. Una nuova regular season regala subito le prime soddisfazioni a AC Life Style Erice, Jomi Salerno e Brixen Südtirol, nuovamente assoluti favoriti per il successo finale.

Le ‘Arpie’ hanno dominato per 40 a 14 in casa di Trapani, nuovo ingresso in Serie A1 insieme a Conversano che ha subito colto il primo acuto ‘tra i grandi’ regolando per 1 solo punto (26-25) davanti a propri tifosi il Germancar Nuoro.

Salerno e Brixen festeggiano invece nell’ordine contro Securfox Ariosto Ferrara e Casalgrande Padana, due partite hanno rispettato alla perfezione il pronostico della vigilia. La prima è terminata 35-14, la seconda 29 a 24.

Sirio Toyota Teramo regola per 36 a 33 il Cellini Padova in un weekend che premia anche Cassano Magnago e Casalgrande Padana. Le due realtà in questione hanno avuto la meglio rispettivamente contro Alí-Best Espresso Mestrino (26-35) e Mezzocorona (20-28).

RISULTATI DEL WEEKEND

Trapani – Ac Life Style Erice 14-40

Conversano – Germancar Nuoro 26-25

Alí-Best Espresso Mestrino – Cassano Magnago 26-35

Jomi Salerno – Securfox Ariosto Ferrara 35-14

Brixen Südtirol – Leno 29-24

Mezzocorona – Casalgrande Padana 20-28

Cellini Padova – Sirio Toyota Teramo 33-36