Pallamano femminile, l’Italia conquista una vittoria storica! Oro ai Giochi del Mediterraneo dopo 39 anni!

Il percorso partito con una sconfitta si è trasformato in una Marcia Trionfale. La nazionale italiana femminile si mette al collo la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2026, al termine di un percorso favoloso chiuso con la vittoria contro la Tunisia per 25-23, stessa – e unica – avversaria che peraltro aveva sconfitto le ragazze di coach Albertsen all’esordio.

LA CRONACA

A Fasano la finalissima è ricca di pathos, emozioni e soprattutto equilibrio. L’Italia prova a fare gara di testa, ma le nordafricane non vogliono far scappare le azzurre. Poco prima del quarto d’ora arriva però lo strappo: dal 5-4 si arriva al 7-4 con le reti di Barbosu e Babbo che dilatano il gap fra le contendenti. La Tunisia però reagisce rientrando piano piano, sino al 10-10 del 25′ timbrato da Nasr. Ultimi cinque minuti fatti di botte e risposte: si va al riposo su un simmetrico 12-12.

Nella ripresa la tensione aumenta. Questa volta sono le biancorosse a cercare di scappare: rete di Hachana per il momentaneo 14-16 al 5′ del secondo tempo, ma da quel momento l’Italia mette insieme una sequenza perfetta. Prima il pareggio a quota 18 con Babbo, poi l’allungo con la zampata di Colloredo che al 24′ vale il 23-19. Partita in ghiaccio: qualche respiro profondo per gestirla, anche grazie alle parate di Danti (29%), e ancora un paio di reti da mettere a referto per evitare il tentativo di rientro della Tunisia.

L’Italia vola al successo al suono della sirena: le azzurre del neo ct Martin Albertsen esplodono di gioia avendo fatto qualcosa di clamoroso. Un risultato che mancava da ben 39 anni, che può dare la spinta anche in vista delle qualificazioni ai prossimi appuntamenti.