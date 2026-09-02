Pallamano femminile, Ilaria Dalla Costa: “L’oro ai Giochi del Mediterraneo ci ripaga di tutte le sconfitte: ora sguardo sul futuro”

Una vittoria che resterà nella storia. La nazionale italiana femminile di pallamano brilla ai Giochi del Mediterraneo 2026 andando a prendersi un meraviglioso oro, al termine di un percorso che l’ha vista sconfiggere la Tunisia nella finalissima di Fasano con lo score di 25-23.

Un successo che ripaga le azzurre di tutto il percorso fatto, sia nel torneo sia in generale: una nazionale che sta cercando di sbocciare, così come successo per la rappresentativa maschile che parteciperà ai prossimi Mondiali.

A parlare al sito federale della FIGH, con grandissima soddisfazione, è stata la capitana Ilaria Dalla Costa: “Questa medaglia significa tantissimo. È la raffigurazione di tanti sacrifici, tanti anni dove abbiamo dovuto subire tante sconfitte, che però non ci hanno impedito di continuare a lavorare come ogni atleta, come ogni sportivo. Non abbiamo mai smesso di crederci. È un oro che arriva forse non in un torneo di livello internazionale altissimo, ma che per noi ha una enorme importanza perché dimostra come si possa credere nella pallamano italiana femminile e si possa contare sull’impegno e la determinazione delle sue giocatrici. Iniziavamo qui un percorso con un nuovo staff che ha contribuito a darci tanta positività e fiducia in noi stesse. Sappiamo giocare a pallamano e abbiamo bisogno di credere in noi stesse. Questa medaglia lo dimostra. Dedico questo oro a noi, a tutte le mie compagne di cui sono enormemente orgogliosa. La dedico a noi e al movimento della pallamano femminile italiana, perché possa essere un punto di partenza verso nuove soddisfazioni”.

A farle eco è il presidente FIGH, Stefano Podini: “È una medaglia d’oro che serve tantissimo a tutto il Movimento della pallamano, femminile e maschile. Complimenti alla Nazionale, alle ragazze, allo staff. Conquistare una medaglia ai Giochi del Mediterraneo ha un grande valore. Siamo contentissimi per le nostre azzurre: è iniziato un nuovo percorso tecnico attorno al quale c’è grande fiducia e sono sicuro che questo risultato darà ulteriore coraggio e una spinta per attrarre anche nuove potenziali atlete militanti in leghe estere. La squadra ha evidenziato un’anima vincente e credo che questo sia molto importante per tutto il Movimento. Il percorso per competere in Europa è ancora lungo e richiederà ancora del tempo e tanto lavoro. Però ritengo che questa medaglia d’oro sia un primo step che può accelerare l’evoluzione della mentalità. Sia Albertsen che Hanning stanno lavorando su questo aspetto. Se dal punto di vista tecnico i nostri giocatori e le nostre giocatrici sono all’altezza, ora la grande sfida sarà competere sotto il profilo fisico, tenere il campo ad alto livello per 60 minuti. Anche su questo stiamo lavorando, soprattutto attraverso il progetto Performance Intelligence che abbiamo avviato a Imola a luglio coi nostri talenti, con l’intento di accelerare il processo di crescita della pallamano italiana”.

La nazionale italiana femminile, allenata dal DT Martin Albertsen, tornerà in campo contro la Bulgaria per il primo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027: 21-22 ottobre in trasferta, il ritorno pochi giorni dopo, il 24-25 ottobre, in casa.