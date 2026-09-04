Pagelle Vuelta a España 2026: van Aert show, ancora bene Albanese

PAGELLE TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Wout van Aert, voto 10: una giornata da assoluto protagonista. Entra nella fuga, si muove in più occasioni e nel finale piazza l’attacco decisivo insieme a Paret-Peintre, per poi batterlo nettamente a Loja. La 58ª vittoria in carriera, la quarta alla Vuelta e la 15ª nei Grandi Giri certifica l’ennesima prestazione di altissimo livello. Voleva vincerlo, era la sua tappa, e l’ha fatto nel migliore dei modi.

Valentin Paret-Peintre, voto 8,5: corre con grande attenzione e rimane nel gruppo giusto fino alla fine. Quando Van Aert accelera a cinque chilometri dal traguardo è l’unico capace di seguirlo e prova a collaborare per giocarsi la vittoria. Nel finale, però, il belga è semplicemente più veloce.

Matthew Brennan, voto 8: altra giornata da protagonista per il britannico, che dopo la tripletta di vittorie torna a farsi vedere davanti su un terreno decisamente diverso. Nel finale risponde agli attacchi e riesce a restare nel gruppo dei migliori, conquistando un ottimo terzo posto, coprendo anche le spalle a van Aert. Festa in casa Visma.

Vincenzo Albanese, voto 8: grande prova dell’italiano, bravo a inserirsi nella fuga e a resistere fino alle fasi decisive. Rimane nel gruppo che si gioca la vittoria e porta a casa un quinto posto importante, confermandosi uno dei corridori azzurri più attivi e competitivi di questa Vuelta.

Mattias Skjelmose, voto 5,5: Prova a sfruttare la fuga per cambiare il volto della sua Vuelta, ma alla fine non riesce a centrare nessuno dei due obiettivi. Niente vittoria di tappa e nessun vero recupero in classifica generale, se non un paio di minuti rispetto a Enric Mas e soci. L’idea era giusta, l’esecuzione e il risultato molto meno.