Pagelle Vuelta a España 2026: van Aert devastante verso i Mondiali. Super Romele

PAGELLE QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Wout van Aert, voto 9: Seconda vittoria in questa Vuelta e altra dimostrazione di classe. Rimane nel gruppo dei cinque che si giocano il successo, gestisce alla perfezione il finale e piazza lo spunto decisivo. La Visma porta a cinque i successi in questa Vuelta e il belga si conferma uno dei grandi protagonisti, con la maglia verde che è praticamente in cassaforte.

Alessandro Romele, voto 8: Altra prestazione eccellente del giovane italiano, ormai sempre più convincente in questa Vuelta. Rimane davanti nel momento decisivo e conquista un secondo posto di grande prestigio, sfiorando il primo successo nel WorldTour. Una conferma ulteriore delle sue qualità che stanno venendo fuori alla grande. Battuto solo da un van Aert superiore a tutti.

Thibau Nys, voto 7: Torna finalmente a farsi vedere davanti il giovane belga dopo alcuni mesi tutt’altro che positivi. Rimane nel quintetto che si gioca la vittoria e riesce a conquistare il terzo posto. Non è ancora il Nys ammirato nei momenti migliori, ma è un segnale importante. Tenta di lanciare la volata da lontano, ma deve accontentarsi del podio.

Andreas Leknessund, voto 7,5: Molto attivo sin dalle prime fasi, prima entra nella fuga e poi prova anche a resistere da solo al comando. Vince il GPM del Puerto Artafi e resta fino alla fine nel gruppo che si gioca il successo. Quinto posto che premia una giornata combattiva, in una stagione sempre all’attacco per il norvegese.

Alessandro Covi, voto 6,5: Un sesto posto che vale soprattutto come segnale di crescita. Dopo tanti problemi fisici, il corridore della Jayco AlUla sta lentamente ritrovando la condizione e oggi è riuscito a regolare il drappello dei battuti. Da qui in avanti può soltanto migliorare.