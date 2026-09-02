Pagelle Vuelta a España 2026: tris per Matthew Brennan. Ancora bene van Aert e Romele

PAGELLE UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Matthew Brennan, voto 9: altra vittoria e altro capolavoro del britannico, che ormai ha preso pieno possesso delle volate di questa Vuelta. Tre successi in appena undici tappe: numeri impressionanti per il giovane della Visma, che anche oggi ha saputo sfruttare alla perfezione il lavoro della squadra.

Bryan Coquard, voto 8: secondo posto meritato per il francese, che si conferma tra i velocisti più costanti di questa Vuelta. Nel finale prova a giocarsi le proprie carte, ma contro Brennan oggi c’era davvero poco da fare.

Jordi Meeus, voto 7,5: Sale sul podio e ritrova una posizione importante dopo una prima parte di Vuelta senza acuti. La Red Bull-BORA-hansgrohe lo porta nelle migliori condizioni possibili allo sprint, ma gli manca ancora qualcosa per contendere il successo a Brennan.

Wout van Aert, voto 8,5: un voto alto soprattutto per il lavoro al servizio del compagno. Dopo la delusione di ieri, il belga si mette completamente a disposizione della Visma, protegge Brennan e lo lancia alla perfezione nell’ultima curva. Nonostante tutto questo, riesce anche a chiudere quinto.

Alessandro Romele, voto 7: si fa vedere ancora una volta nelle prime posizioni e prova a inserirsi nella sfida tra i velocisti. Ottavo posto e altra prestazione solida per il giovane italiano, che continua a mostrare personalità in questa Vuelta.