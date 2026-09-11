Pagelle Vuelta a España 2026: perla di Dunbar a beffare Buitrago. Mas è perfetto, i rivali no

PAGELLE DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Eddie Dunbar, voto 9: Vittoria costruita con grande intelligenza e una gestione perfetta delle energie. Non si fa trascinare dall’attacco di Buitrago, mantiene il proprio ritmo sulla salita finale e nel finale va addirittura a riprendere e staccare il colombiano. Una vittoria di grande maturità, la terza alla Vuelta per l’irlandese, nella sua corsa preferita.

Santiago Buitrago, voto 7: Sembrava avere la vittoria in pugno quando ha attaccato a cinque chilometri dall’arrivo, ma nel finale finisce la benzina e viene prima raggiunto e poi battuto da Dunbar. La piccola consolazione è aver messo in cassaforte la maglia a pois della classifica degli scalatori.

Enric Mas, voto 7: Giornata di totale gestione per la maglia rossa. Roglic prova a muoversi, Gall accelera, ma lo spagnolo risponde senza alcuna difficoltà e arriva al traguardo insieme ai principali rivali. Non subisce praticamente nulla e conserva intatto il vantaggio. Sempre più vicino al trionfo.

Primož Roglič, voto 5: Le occasioni per riaprire la Vuelta diminuiscono sempre di più, ma oggi lo sloveno non sembra avere le gambe per provarci davvero. L’attacco a inizio salita non produce conseguenze e Mas resta sempre al suo fianco. Per ribaltare la situazione servirà un’impresa nell’ultima giornata di montagna.

Felix Gall, voto 5: Stesso discorso di Roglic. Prova una progressione per testare gli avversari, ma non riesce a fare la differenza e non sembra avere la brillantezza necessaria per mettere in difficoltà Mas o lo sloveno. Dovrà accontentarsi della terza piazza.