Pagelle Vuelta a España 2026: Omrzel nuova stella slovena. Mas un gradino sopra tutti in salita

PAGELLE DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Jakob Omrzel, voto 10: una giornata semplicemente da incorniciare. Il giovane sloveno firma la prima vittoria da professionista con un’azione autoritaria a Calar Alto e diventa il secondo più giovane vincitore di tappa nella storia della Vuelta. La Slovenia ha trovato un altro talento di grande prospettiva. Sarà già pronto per giocarsi le proprie carte in futuro nei grandi giri? Nel frattempo rientra prepotentemente in classifica.

Enric Mas, voto 8,5: ancora una volta il migliore tra gli uomini di classifica. La maglia rossa attacca, fa la differenza e guadagna terreno su quasi tutti i rivali, confermando una condizione eccellente. La Vuelta è ancora lunga, ma Mas ha mandato un segnale importante.

Primož Roglič, voto 7,5: giornata di gestione intelligente per lo sloveno, che non ha risposto all’attacco di Mas né forzato oltre il necessario. Resta incollato ai migliori e può permettersi di correre maggiormente in difesa, sapendo di avere dalla sua la cronometro per provare a recuperare terreno.

Richard Carapaz, voto 8: prova a cambiare il copione con un attacco da lontano e dimostra di avere qualcosa in più rispetto ai giorni precedenti. Non riesce a fare la differenza fino in fondo, ma la sensazione è che l’ecuadoriano stia crescendo proprio nel momento giusto, con la terza settimana sempre più vicina.

Oscar Onley, voto 5: giornata da dimenticare per il britannico che perde terreno dagli uomini di classifica. Non riesce a seguire il ritmo di Gall, Roglič e Mas quando la corsa si accende e perde terreno anche da Carapaz. Dopo la grande continuità mostrata finora, oggi arriva un passo indietro che lo costringerà a inseguire. Rischia di aver compromesso la corsa al podio.