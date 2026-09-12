Pagelle Vuelta a España 2026: i padroni di casa si esaltano, show di Landa e Mas

PAGELLE VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Mikel Landa, voto 10: Una giornata da incorniciare. Dopo oltre cinque anni dall’ultima vittoria, il basco torna al successo con un’azione perfetta sul Collado del Alguacil, coronando una prestazione di enorme spessore a 36 anni. Una vittoria speciale, ancora di più considerando tutta la sfortuna accumulata negli ultimi anni.

Tobias Halland Johannessen, voto 7: Corre una grande tappa, entra nell’azione decisiva e riesce a rimanere con Landa fino alle fasi più dure della salita finale. Alla fine deve arrendersi allo spagnolo, ma porta a casa un secondo posto importante e conferma una buona condizione.

Sepp Kuss, voto 7,5: L’americano interpreta perfettamente la situazione tattica e si lancia all’attacco da lontano, riuscendo a recuperare tantissimo terreno. Alla fine centra l’obiettivo più importante: entra in top-5 nella classifica generale, risultato che sembrava molto difficile alla vigilia.

Enric Mas, voto 9: Gestione totale. La maglia rossa non si fa sorprendere e controlla senza particolari difficoltà gli attacchi dei rivali. Non ha bisogno di strafare perché il vantaggio costruito nelle settimane precedenti è ormai enorme. Domani potrà godersi la passerella finale con la Vuelta praticamente in tasca.

Felix Gall, voto 6,5: Prova a muoversi nel finale e cerca di mettere pressione agli avversari, ma non riesce a fare la differenza. Il tentativo è apprezzabile, ma le gambe non bastano per cambiare gli equilibri del podio.

Primož Roglič, voto 6: La sensazione è che oggi non ne avesse abbastanza per provare davvero a riaprire la Vuelta. Tenta di muoversi, ma senza riuscire a creare una selezione significativa e alla fine si accontenta di difendere il secondo posto nella classifica generale.