Pagelle Vuelta a España 2026: che sorpresa Tronchon. Van Aert non ne ha allo sprint

PAGELLE DECIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Bastien Tronchon, voto 9: la sorpresa di giornata. Il francese della Groupama-FDJ United si prende una vittoria tutt’altro che scontata al termine di una volata molto particolare. È bravo a gestire il finale e a trovare il momento giusto per saltare fuori, firmando uno dei successi più importanti della sua carriera.

Magnus Cort, voto 8: secondo e ancora una volta protagonista quando la strada si fa più impegnativa. Il danese della Uno-X Mobility riesce a superare la selezione e si presenta nelle condizioni ideali per giocarsi la vittoria. Gli manca soltanto lo spunto decisivo, ma il piazzamento è di assoluto valore.

Thibau Nys, voto 7: stagione (e per ora Vuelta) incolore per il crossista belga. Oggi aveva l’occasione giusta si è fatto vedere prima all’attacco e poi nella volata finale dove ha sfiorato la vittoria. Sarà un finale di stagione in crescendo?

Alessandro Romele, voto 7,5: ottimo quinto posto per l’italiano della XDS Astana Team. Supera una giornata movimentata e si conferma ancora una volta competitivo nei finali selettivi. Dopo i piazzamenti delle precedenti tappe, è ormai una delle carte azzurre più affidabili nelle volate ristrette.

Wout van Aert e Visma | Lease a Bike, voto 5,5: ci si aspettava molto di più dal belga e dalla squadra neerlandese. Brennan si sacrifica per il suo capitano odierno che però nella volata non ne ha, dovendo faticare anche a cercare la posizione vista l’assenza di compagni nel finale.