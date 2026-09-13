Pagelle Vuelta a España 2026: che beffa per un fantastico Romele. Johannessen se la meritava

Tobias Halland Johannessen, voto 10: dopo un’infinità di secondi posti raccolti in stagione, finalmente arriva la vittoria. Corre con grande intelligenza nel finale e allo sprint è semplicemente il più fresco di tutti, conquistando il successo per mezza ruota.

Alessandro Romele, voto 9: una Vuelta da assoluto protagonista. Ancora una volta secondo, ancora una volta vicinissimo alla vittoria: oggi la meritava, ma per l’azzurro arriveranno certamente grandi soddisfazioni.

Ramses Debruyne, voto 8: ancora all’attacco e ancora sul podio. Terzo ieri, terzo oggi e già terzo nella sesta tappa: numeri che raccontano la qualità di un corridore sempre presente quando la corsa si accende.

Pello Bilbao, voto 7: all’ultima gara della carriera prova il colpaccio con un attacco coraggioso. Sembra poter sorprendere il gruppo, ma la sua azione viene fermata proprio sul più bello.

Matthew Brennan, voto 6: chiude quarto, ma si vede che in una tappa così difficile non ne aveva abbastanza per giocarsi la vittoria. Senza il supporto di Van Aert ha dovuto fare di necessità virtù e alla fine ha potuto fare poco.