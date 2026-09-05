Pagelle Vuelta a España 2026: Brenner beffa Buitrago, Mas in controllo

PAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Marco Brenner, voto 9,5: Vittoria di enorme peso per il tedesco, che conquista la prima affermazione in un Grande Giro al termine di una giornata durissima. Vince la volata a due con Buitrago e conferma il momento migliore della propria carriera, dopo il successo al Giro di Polonia.

Santiago Buitrago, voto 7: Protagonista assoluto nel finale. Attacca a tre chilometri dall’arrivo, riesce a fare la differenza e sembra poter completare l’impresa, ma Brenner è più veloce nella volata decisiva. Una prestazione comunque da applausi anche in chiave Maglia a Pois.

Enric Mas, voto 8: Totale controllo della situazione. Il leader della Vuelta risponde senza apparente difficoltà agli attacchi di Gall e nel finale riesce anche a guadagnare altri secondi su Roglic. La maglia rossa esce dalla Sierra de la Pandera ulteriormente rafforzata.

Felix Gall, voto 6,5: Ci prova, e anche con convinzione. L’austriaco accelera e riesce a portare via soltanto Mas, ma non trova lo spunto per staccare lo spagnolo. Il guadagno su Roglic è comunque importante e conferma che Gall può essere uno dei principali rivali della maglia rossa.

Primož Roglič, voto 5,5: Giornata complicata per lo sloveno, che questa volta non riesce a rispondere al ritmo imposto da Gall e Mas. Perde terreno proprio nel finale e vede allontanarsi ulteriormente la maglia rossa. La cronometro resta dalla sua parte, ma ora dovrà limitare i danni nelle prossime tappe di montagna per poi lanciarsi verso la cronometro.

Filippo Zana, voto 7: Altra prova eccellente dell’italiano, che continua a essere una presenza fissa nelle fughe. Dopo il decimo posto di ieri arriva l’ottavo di oggi, confermando una condizione davvero notevole e una grande continuità su percorsi molto impegnativi.