Pagelle Vuelta a España 2026: Brennan e van Aert dominano. Ci si aspettava di più da Dainese

Matthew Brennan, voto 9: Quattro vittorie in questa Vuelta, numeri impressionanti per il britannico. Anche oggi non lascia spazio agli avversari e conferma di essere il velocista più forte della corsa. La Visma continua a costruire attorno a lui un dominio impressionante.

Bryan Coquard, voto 7,5: Ancora una volta sul podio e ancora una volta tra i migliori velocisti. Riesce a giocarsi la vittoria fino in fondo, ma contro Brennan deve accontentarsi della seconda piazza. Resta comunque una delle certezze di questa Vuelta.

Vito Braet, voto 7: Terzo posto e soprattutto miglior risultato ottenuto in questa Vuelta. Il belga riesce a inserirsi nella sfida tra i velocisti più affermati e raccoglie un risultato importante per morale e fiducia.

Wout van Aert, voto 8: Condizione devastante. Ancora una volta si mette completamente al servizio di Brennan, ma non si limita al lavoro per il compagno: riesce anche a chiudere sesto in una volata affollata. La sensazione è che il belga abbia ancora grandissime energie nonostante una Vuelta già ricchissima di impegni.

Alberto Dainese, voto 5,5: In una volata completamente pianeggiante ci si aspettava qualcosa in più dallo sprinter azzurro. Era ben posizionato all’ultimo chilometro e aveva quindi l’occasione per giocarsi le proprie carte, ma nel momento decisivo non è riuscito a trovare lo spunto necessario.