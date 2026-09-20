Pagelle Italia-Danimarca volley 3-0: la scimmia sulla spalla di Bottolo, Mati ha scalato le gerarchie

PAGELLE ITALIA-DANIMARCA VOLLEY 3-0

Simone Giannelli, 6,5: nei primi due set, anche grazie al supporto di una buona ricezione, chiama agli straordinari i centrali. Sanguinetti e Mati rispondono ‘presente’, ma alla lunga il palleggio diventa più leggibile dai danesi, soprattutto in chiusura di primo parziale. In generale commette qualche piccolo errore di distrazione insolito per il suo calibro.

Yuri Romanò, 7: poco chiamato in causa da Giannelli nei primi due parziali, a tratti sembra fare fatica ad ingranare. Poi si scatena letteralmente nel terzo set. Chiude con 14 punti e una percentuale positiva del 61% in attacco, con un muro e due ace.

Mattia Bottolo, 5,5: serata molto difficile in ricezione (appena il 14% positiva) e complicata in attacco. La sensazione è che giochi con una scimmia sulla spalla sapendo che, in qualsiasi momento, Michieletto potrebbe prendere il suo posto.

Daniele Lavia, 6.5: sta tornando progressivamente il giocatore del pre-infortunio. Fa la differenza tra ricezione e difesa, ma anche in attacco sta ritrovando i consueti ritmi. Realizza 8 punti, con un eccellente resa dell’86% in attacco. Insomma, una sentenza nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa.

Alessandro Michieletto, 6,5: entra in chiusura di secondo parziale e nel terzo dà sfoggio della sua classe tra attacchi, muri, difese e servizi ficcanti. Realizza sei punti e denota una condizione sempre più in crescita. Il grande dubbio è se possa reggere una partita intera, magari lunga, o se resterà un’arma da inserire a partita in corso.

Giovanni Sanguinetti, 6,5: ripaga la fiducia con una buona continuità in attacco. Mette a segno anche 3 muri, non sempre la specialità della casa.

Pardo Mati, 6,5: eccezionale a muro (ben 6!), solido in attacco. Insomma, sempre più un fattore. Ormai un titolare inamovibile: ha scalato rapidamente le gerarchie.

Fabio Balaso, 6: in ricezione continua ad offrire un rendimento altalenante. Meglio però in difesa rispetto alle precedenti apparizioni: sta salendo di colpi.