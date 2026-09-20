Pagelle cronometro Mondiali: Ganna paga un minuto, Evenepoel verso la doppietta? Seixas rivelazione

Remco Evenepoel ha dominato la cronometro dei Mondiali 2026 di ciclismo, divorando i 39,2 chilometri del tracciato di Montreal con il tempo di 44:53 e infliggendo distacchi abissali all’intera concorrenza, a dimostrazione di una superiorità acclarata nelle prove contro il tempo. Il fuoriclasse belga è salito sul gradino più alto del podio, precedendo il nostro Filippo Ganna (argento) e il francese Paul Seixas. Di seguito le pagelle e i voti dei big che hanno preso parte alla prova iridata.

PAGELLE CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO

REMCO EVENEPOEL: 10. Il padrone incontrastato delle prove contro il tempo. Il fuoriclasse belga si è comportato da vero dominatore delle lancette: era il grande favorito della vigilia, non si è accontentato di vincere e ha voluto giganteggiare di forza, infliggendo distacchi surreali. Il secondo classificato ha patito addirittura 57 secondi, il terzo è finito oltre il minuto di ritardo, il nono due minuti secchi. Quarto apoteosi iridata consecutiva in questa specialità e domenica prossima potrebbe addirittura andare a caccia della doppietta dorata: mai nessun vincitore di cronometro si è poi imposto nella prova in linea della stessa rassegna iridata (sarà il grande favorito).

FILIPPO GANNA: 7. Il piemontese si era presentato baldanzoso al via e aveva dichiarato di avere le carte in regola per battagliare alla pari con Evenepoel, ma non c’è mai stata partita: il distacco dopo il primo intermedio era già elevato e la rimonta era fuori portata. L’azzurro è stato bravo a risalire la china dalla decima posizione e a superare gli altri avversari, conquistando una comunque preziosa medaglia d’argento, ma ormai il divario nei confronti del belga è troppo elevato. Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 si avvicinano e il percorso sarà sicuramente esigente: non sarà semplice essere competitivo per la vittoria, in parallelo è prevista l’attività su pista dove si può sognare…

PAUL SEIXAS: 9. La rivelazione di giornata. Le qualità del giovane talento francese sono acclarate da tempo, a quasi vent’anni (spegnerà le candeline tra quattro giorni) ha conquistato la medaglia di bronzo in una prova per specialisti, su un tracciato praticamente piatto e su un chilometraggio non banale. Se uno scalatore, quarto all’ultimo Tour de France, secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi, vincitore della Freccia Vallone e primo nella generale del Giro dei Paesi Baschi riesce a salire sul podio della cronometro dei Mondiali…

ISAAC DEL TORO: 8. Il 22enne messicano si dimostra in un ottimo stato di forma dopo aver vinto settimana scorsa proprio a Montreal una Classica del World Tour. Si dimostra tonico anche a cronometro, sciorinando una prestazione superiore alle attese e meritandosi un buon sesto posto: domenica prossima può puntare al colpaccio.

MATTIA CATTANEO: 5. Ci si aspettava qualcosa di più da parte del 35enne lombardo, specialista delle prove contro il tempo. L’azzurro non va oltre un poco soddisfacente 16mo posto, a 2’14” da Evenepoel e a 12 secondi dalla top-10.

JAKOB SOEDERQVIST: 5,5. Lo svedese non si vede moltissimo durante la stagione, ma nella rassegna iridata riesce sempre a farsi apprezzare e oggi era in piena corsa per il podio. Dopo il terzo intermedio era in linea con Ganna e Seixas, poi è caduto in una curva e ha detto addio ai sogni di gloria. Un grave errore che non ci si può permettere a questi livelli e che è costato il podio: quinto a 13 secondi da Seixas e a un secondo dallo statunitense Brandon McNulty.