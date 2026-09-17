Pace tra Bagnaia e Ducati? Parla il ds: “Gli daremo ciò che chiede fino a Valencia”

Durante la settimana ha tenuto banco il fuorionda tra Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio ai margini del GP di San Marino, andato in scena lo scorso fine settimana sul circuito di Misano. A svelare il dialogo tra i due piloti è stata DAZN Spagna, che ha riportato il virgolettato del due volte Campione del Mondo di MotoGP rivolto al collega: “Freno con la frizione tirata per non rischiare, ma quello è il minimo dei miei problemi. Io metto quello che mi dicono di usare, ho provato tutto. Pensa che per me soft o media non fanno differenza davanti, è tutto totalmente uguale, la stessa cosa se la gomma è usata rispetto a quella da qualifica“.

Di Giannantonio è rimasto sorpreso da quell’analisi e ha replicato con una domanda: “Scusa, ma perché non metti un’altra configurazione? Ne puoi mettere una normale, come la mia“. La risposta dell’alfiere della Ducati ufficiale è stata lapidaria: “Non me lo fanno fare“. Parole che hanno fatto parlare negli ultimi giorni e che hanno generato molteplici reazioni nell’ambiente della massima categoria motociclistica.

Sul tema è intervenuto anche Mauro Grassilli, direttore sportivo di Ducati, ai microfoni di Sky: “L’abbiamo ascoltato, da persone mature ci siamo trovati, ne abbiamo parlato ieri sera a cena, in una situazione tranquilla e rilassata. Abbiamo chiarito. Dispiace a tutti. Pecco ha detto che non voleva dire quello che è uscito. Ha detto quello che pensava: lavoriamo e stiamo lavorando fino a Valencia per dare a Pecco quello di cui necessita. Siamo professionisti, lui anche, e lavoriamo“.

Pace fatta tra la Scuderia di Borgo Panigale e l’uomo che ha conquistato due titoli iridati con la Rossa? Staremo a vedere quello che succederà in Austria durante il fine settimana e nell’ultima parte di stagione, poi nel 2027 il piemontese passerà alla Aprilia. La Ducati è concentrata su Marc Marquez, che ha trionfato lo scorso anno e che si trova in testa al Mondiale in corso di svolgimento.