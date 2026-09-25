Oscar Piastri sorpreso: “Non mi aspettavo un risultato simile. Siamo rinati al momento giusto”

Oscar Piastri è soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota australiano ha centrato la terza posizione sulla pista laddove sono iniziati tutti i suoi problemi 12 mesi fa. Oggi, invece, il pilota del team McLaren ha fatto vedere di cosa è capace, mancando la prima fila per un solo millesimo!

La pole position sulla pista azera porta la firma di George Russell che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:42.526 con un margine di vantaggio enorme su Charles Leclerc (+0.837), terza posizione per Oscar Piastri a 838 mentre è quarto Isack Hadjar a 974. Quinta posizione per Lando Norris a 1.146, sesta per Lewis Hamilton a 1.332 mentre è settimo Pierre Gasly a 1.521. Ottava posizione per Max Verstappen a 1.555 mentre si ferma in 16a Andrea Kimi Antonelli.

Al termine del venerdì di Baku il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sicuramente un buon risultato. La macchina è andata bene e in occasione delle qualifiche abbiamo recuperato un po’ di passo. Non è la prima volta che ci succede nel corso della stagione. Anche se a volte siamo indietro poi torniamo forte nel momento giusto. Evidentemente abbiamo trovato qualcosa che ci ha fatto cambiare marcia. Nel complesso, però, non mi aspettavo di sfiorare la prima fila”.

Il pilota nativo di Melbourne prosegue nella sua analisi: “Guidare in questa pista è davvero complicato, specialmente in giornate simili con tanto vento. Anche nel rettilineo, non è facile perché arrivano spesso raffiche pesanti, spesso laterali”.