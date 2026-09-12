GP Spagna
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP San Marino 2026: Marc Marquez precede Bezzecchi e Martin
Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 12 settembre, il fine settimana del GP di San Marino, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Misano, valida per la quattordicesima tappa del calendario di MotoGP.
Vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che precede l’azzurro Marco Bezzecchi, alla piazza d’onore, e l’altro iberico Jorge Martin, che sale sul gradino più basso del podio. Resta ai piedi del podio, invece, l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio, quarto.
Quinta posizione per l’altro spagnolo Alex Marquez, che precede i connazionali Pedro Acosta, sesto, e Raul Fernandez, settimo, mentre si classifica ottavo un altro iberico, Fermin Aldeguer. Completa la zona punti della Sprint, infine, l’italiano Luca Marini, nono.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP SAN MARINO MOTOGP 2026
1 Marc Marquez (Ducati)
2 Marco Bezzecchi (Aprilia) +1.068
3 Jorge Martin (Aprilia) +3.538
4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +3.968
5 Alex Marquez (Ducati) +4.348
6 Pedro Acosta (KTM) +6.944
7 Raul Fernandez (Aprilia) +7.707
8 Fermin Aldeguer (Ducati) +8.832
9 Luca Marini (Honda) +11.712
10 Johann Zarco (Honda) +14.534
11 Diogo Moreira (Honda) +17.043
12 Franco Morbidelli (Ducati) +17.405
13 Francesco Bagnaia (Ducati) +17.763
14 Brad Binder (KTM) +18.181
15 Enea Bastianini (KTM) +18.476
16 Pol Espargaro (KTM) +18.752
17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +20.698
18 Jack Miller (Yamaha) +21.113
19 Alex Rins (Yamaha) +21.740
20 Joan Mir (Honda) +22.054
21 Fabio Quartararo (Yamaha) +24.419