Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Austria 2026: Martin vince di forza il duello con Marquez, Bezzecchi sul podio

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP d’Austria 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Spielberg. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in Stiria e le emozioni non sono mancate nella gara veloce, che metteva in palio punti importanti per la classifica generale. Domani (domenica 20 settembre), invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Pedro Acosta è clamorosamente caduto quando mancavano tre giri al termine, mentre si trovava saldamente al comando con un vantaggio di comodo nei confronti dei più immediati inseguitori. Il centauro spagnolo è andato lungo in curva ed è finito nella ghiaia insieme alla KTM, dicendo addio a un successo che sembrava già essere in tasca e chiudendo fuori dalla zona punti.

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP d’Austria dopo essere scattato dalla pole position, rendendosi protagonista di una bella risalita dopo aver subito un ingresso un po’ ruvido da parte Marc Marquez che lo aveva portato fuori pista. L’alfiere della Aprilia ufficiale ha rimontato e ha restituito il favore con un sorpasso di forza ai danni del connazionale, che ha chiuso al secondo posto con la Ducati ufficiale: la lotta per il Mondiale si è decisamente infiammata.

Marco Bezzecchi non è mai stato in lotta per le prime due posizioni, ha subito il sorpasso da parte del compagno di squadra Martin e ha chiuso al terzo posto, precedendo l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Francesco Bagnaia ha concluso in sesta piazza con l’altra Ducati ufficiale, appena davanti alla Honda di Johann Zarco, alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e alla KTM di Brad Binder, Fabio Di Giannantonio decimo. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP d’Austria 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Alex Marquez (Ducati)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Johann Zarco Honda)

8. Fermin Aldeguer (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Enea Bastianini (KTM)

12. Fabio Quartararo (Yamaha)

13. Luca Marini (Honda)

14. Pol Espargarò (KTM)

15. Takaaki Nakagami (Honda)

16. Diogo Moreira (Honda)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Raul Fernandez (Aprilia)

20. Jack Miller (Yamaha)

Rit. Pedro Acosta (KTM)

Rit. Franco Morbidelli (Ducati)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 20’57.387 174.2

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’58.413 174.1 1.026

3 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’59.062 174.0 1.675

4 6 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21’00.882 173.7 3.495

5 5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’01.834 173.6 4.447

6 4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’02.529 173.5 5.142

7 3 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 21’03.282 173.4 5.895

8 2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 21’04.197 173.3 6.810

9 1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21’04.620 173.2 7.233

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21’06.615 173.0 9.228

11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 21’08.967 172.6 11.580

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’10.437 172.4 13.050

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 21’12.463 172.2 15.076

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 21’15.760 171.7 18.373

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 21’16.588 171.6 19.201

16 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 21’17.890 171.4 20.503

17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 21’18.351 171.4 20.964

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’18.441 171.4 21.054

19 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21’20.033 171.1 22.646

20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 21’23.440 170.7 26.053

Non classificati

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’51.518 170.7 1 lap

21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 15’14.345 171.1 4 laps