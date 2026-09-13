Ordine d’arrivo MotoGP, GP San Marino 2026: colpo doppio per Marquez, Martin fuori dal podio, Bezzecchi fuori da tutto

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 13 settembre, il fine settimana del GP di San Marino, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Misano, valida per la quattordicesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.

Vittoria per Marc Marquez, che prende anche la testa della classifica iridata, precedendo il fratello Alex, secondo, e l’altro iberico Pedro Acosta, terzo. Sei spagnoli ai primi sei posti, con Fermin Aldeguer quarto, Jorge Martin quinto e Raul Fernandez sesto.

Seguono tre italiani, con Fabio Di Giannantonio settimo, Enea Bastianini ottavo e Luca Marini nono, mentre va a punti anche Franco Morbidelli, 13°. Caduta nel primo giro della gara per Marco Bezzecchi, che ora scivola a 33 punti dalla vetta nella classifica iridata.

Marco Bezzecchi cade nel primo giro del GP di San Marino: ambizioni iridate in fumo See more

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