GP Austria
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Austria 2026: primo successo per Acosta. Martin secondo davanti a Bezzecchi
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 20 settembre, il fine settimana del GP d’Austria, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 28 giri del circuito di Spielberg, valida per la quindicesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Vince lo spagnolo Pedro Acosta con la KTM, al primo successo in carriera in MotoGP, davanti alle Aprilia del connazionale Jorge Martin, secondo, il quale consolida il primato nella classifica iridata, dell’azzurro Marco Bezzecchi, terzo, e del nipponico Ai Ogura, quarto.
Segue la Ducati dello spagnolo Marc Marquez, quinto, davanti al sudafricano Brad Binder, sesto con la KTM, mentre alle sue spalle giungono tre Ducati: settimo l’italiano Francesco Bagnaia, ottavo lo spagnolo Fermin Aldeguer, penalizzato di 3″, nono l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP AUSTRIA 2026
1 Pedro Acosta (KTM)
2 Jorge Martin (Aprilia) +1.017
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +1.209
4 Ai Ogura (Aprilia) +2.139
5 Marc Marquez (Ducati) +7.339
6 Brad Binder (KTM) +8.720
7 Francesco Bagnaia (Ducati) +9.686
8 Fermin Aldeguer (Ducati) +12.365 (penalizzato di 3″)
9 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +14.869
10 Johann Zarco (Honda) +16.266
11 Enea Bastianini (KTM) +16.640
12 Raul Fernandez (Aprilia) +20.940
13 Takaaki Nakagami (Honda) +21.032
14 Luca Marini (Honda) +22.391
15 Diogo Moreira (Honda) +24.949
16 Pol Espargaro (KTM) +25.148
17 Fabio Quartararo (Yamaha) +30.140
18 Franco Morbidelli (Ducati) +34.200
19 Alex Rins (Yamaha) +34.413
20 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +46.724
21 Jack Miller (Yamaha) +1:05.895