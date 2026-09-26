Ciclismo
Ordine d’arrivo Mondiali ciclismo femminile 2026: Longo Borghini sul podio con coraggio, Vollering vince
Demi Vollering ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, imponendosi sul traguardo di Montreal al termine di una corsa scoppiettante e particolarmente avvincente. La fuoriclasse olandese ha attaccato quando mancavano 39 km, è stata ripresa da Elisa Longo Borghini e dalla polacca Kasia Niewiadoma a 16 km dall’arrivo, l’azzurra ci ha provato in solitaria sul finire del penultimo giro ed è stata riagganciata sulla successiva salita, venendo poi staccata dalle due rivali.
La nostra portacolori non ha alzato bandiera bianca e ha provato a lanciare l’inseguimento, chiudendo ad appena quattro secondi e conquistando la medaglia di bronzo al termine di una giornata disputata da assoluta protagonista. Vollering ha conquistato la maglia arcobaleno battendo Niewiadoma in una volata a due e mettendo la ciliegina su una stagione in cui ha vinto il Tour de France, il Giro d’Italia, il Giro delle Fiandre e la Liegi. Di seguito l’ordine d’arrivo dei Mondiali di ciclismo femminile.
ORDINE ARRIVO MONDIALI CICLISMO FEMMINILE
1 Vollering Demi Netherlands 900 350 4:45:09
2 Niewiadoma Kasia Poland 715 260 ,,
3 Longo Borghini Elisa Italy 600 190 0:04
4 Reusser Marlen Switzerland 490 150 0:08
5 Berthet Juliette France 410 130 0:39
6 Pieterse Puck Netherlands 340 110 1:36
7 Gery Célia France 265 100 2:55
8 Włodarczyk Dominika Poland 225 90 4:16
9 Koch Franziska Germany 190 80 5:48
10 Squiban Maeva France 150 70 5:51
11 Georgi Pfeiffer Great Britain 130 65 8:34
12 Gasparrini Eleonora Camilla Italy 105 60 ,,
13 Häberlin Steffi Switzerland 90 55 ,,
14 Lippert Liane Germany 75 50 ,,
15 Rüegg Noemi Switzerland 60 46 ,,
16 Christie Henrietta New Zealand 50 42 ,,
17 Van Dam Sarah Canada 45 38 ,,
18 Dickson Lauren Great Britain 45 34 ,,
19 Moolman-Pasio Ashleigh South Africa 45 30 ,,
20 Kopecky Lotte Belgium 45 28 ,,
21 Faulkner Kristen United States 45 26 ,,
22 Casasola Sara Italy 30 24 ,,
23 Patiño Paula Colombia 30 22 ,,
24 Bossuyt Shari Belgium 30 20 ,,
25 Trinca Colonel Monica Italy 30 19 ,,
26 García Mavi Spain 30 18 8:40
27 Vanpachtenbeke Margot Belgium 30 17 ,,
28 Niedermaier Antonia Germany 30 16 ,,
29 Swinkels Karlijn Netherlands 30 15 ,,
30 Persico Silvia Italy 30 15 8:48
31 Benito Mireia Spain 30 15 ,,
32 Kerbaol Cédrine France 15 15 ,,
33 Caluori Ginia Switzerland 15 15 8:51
34 Bäckstedt Zoe Great Britain 15 15 9:03
35 Barale Francesca Italy 15 15 12:38
36 Berton Nina Luxembourg 15 15 14:21
37 Magalhães Ana Vitória Brazil 15 15 ,,
38 Markus Riejanne Netherlands 15 15 ,,
39 Spratt Amanda Australia 15 15 ,,
40 Stephens Lauren United States 15 15 15:31
41 Gontova Nadia Canada 15 15 15:33
42 Gigante Sarah Australia 15 15 ,,
43 Edseth Marte Berg Norway 15 15 ,,
44 Nooijen Lieke Netherlands 15 15 ,,
45 Le Court-Pienaar Kim Mauritius 15 15 ,,
46 Henderson Anna Great Britain 15 15 ,,
47 Sadnik Katharina Austria 15 15 ,,
48 de Vries Femke Netherlands 15 15 ,,
49 Muzic Évita France 15 15 ,,
DNF Rojas Laura Daniela Colombia
DNF Jørgensen Tiril Norway
DNF Ludwig Cecilie Uttrup Denmark
DNF Anderson Solbjørk Minke Denmark
DNF Riedmann Linda Germany
DNF Borgström Julia Sweden
DNF Ramirez Andrea Mexico
DNF Nelson Josie Great Britain
DNF Kulynych Olha Ukraine
DNF Zanetti Linda Switzerland
DNF Liechti Jasmin Switzerland
DNF Soto Jasmin Gabriela Guatemala
DNF Soto Catalina Anais Chile
DNF Fisher-Black Niamh New Zealand
DNF Lach Marta Poland
DNF Bobnar Nika Slovenia
DNF Curinier Léa France
DNF Le Net Marie France
DNF Kraak Amber Netherlands
DNF Van De Velde Julie Belgium
DNF Tas Sandrine Belgium
DNF Schrempf Carina Austria
DNF Tang Xin China
DNF Zhu Shimeng China
DNF Feng Zhaoqi China
DNF Hanson Lauretta Australia
DNF Baker Georgia Australia
DNF Peñuela Diana Colombia
DNF Haugset Sigrid Ytterhus Norway
DNF Lindén Ursula Finland
DNF Coles-Lyster Maggie Canada
DNF Normand Adèle Canada
DNF Vallieres Magdeleine Canada
DNF Jackson Alison Canada
DNF Baril Olivia Canada
DNF Bauernfeind Ricarda Germany
DNF Andersson Caroline Sweden
DNF Hinojosa Romina Mexico
DNF Potapova Faina Kazakhstan
DNF Perkins Flora Great Britain
DNF Magner Alexis United States
DNF Courtney Kate United States
DNF Arlandson Grace United States
DNF Quinn Natalie United States
DNF Kononenko Valeriya Ukraine
DNF Araya Monalisa Eritrea
DNF Looser Vera Namibia
DNF Nirere Xaveline Rwanda
DNF Nyirarukundo Claudette Rwanda
DNF Ingabire Diane Rwanda
DNF Bone Lisa South Africa
DNF Preen Hayley South Africa
DNF Masiga Kendra Kenya
DNF Kiplagat Monica Jelimo Kenya
DNF Nontasin Chanpeng Thailand
DNF Siyahian Sajedeh Iran
DNF Abe Karin Japan
DNF Marenda Firotika Magh Indonesia
DNF Rysz Kaja Poland
DNF Jaskulska Marta Poland
DNF Allik Ann-Christine Estonia
DNF Tuisk Aidi Gerde Estonia
DNF Lõiv Janika Estonia
DNF Stoyanova Gergana Bulgaria
DNF Roxo Beatriz Portugal
DNF Campos Daniela Portugal
DNF Queirós Raquel Portugal
DNF Kakhkhorova Madina Uzbekistan
DNF Milaki Argiro Greece
DNF Espínola Agua Marina Paraguay
DNF Monton Mary Joyce Philippines
DNF Gafinovitz Rotem Israel
DNF Houili Nesrine Algeria
DNF Ducreux Wendy Panama
DNF Christoforou Antri Cyprus
DNF Alhazmi Mashael Saudi Arabia
DNF Blasi Paula Spain
DNF Martín Sara Spain
DNF Ostolaza Usoa Spain
DNF Magnaldi Erica Italy
DNF Ndiaye Anta Senegal
DNF Claes Lotte Belgium
DNF Kurnická Tereza Slovakia
DNF Campbell Teniel Trinidad & Tobago
DNF Ngandu Rongina Zimbabwe
DNF Davidson Skye Zimbabwe
DNF Zsankó Petra Hungary
DNF Schweinberger Christina Austria
DNF Novikova Kristina Individual Neutral Athletes