Ordine d’arrivo Mondiali ciclismo femminile 2026: Longo Borghini sul podio con coraggio, Vollering vince

Demi Vollering ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, imponendosi sul traguardo di Montreal al termine di una corsa scoppiettante e particolarmente avvincente. La fuoriclasse olandese ha attaccato quando mancavano 39 km, è stata ripresa da Elisa Longo Borghini e dalla polacca Kasia Niewiadoma a 16 km dall’arrivo, l’azzurra ci ha provato in solitaria sul finire del penultimo giro ed è stata riagganciata sulla successiva salita, venendo poi staccata dalle due rivali.

La nostra portacolori non ha alzato bandiera bianca e ha provato a lanciare l’inseguimento, chiudendo ad appena quattro secondi e conquistando la medaglia di bronzo al termine di una giornata disputata da assoluta protagonista. Vollering ha conquistato la maglia arcobaleno battendo Niewiadoma in una volata a due e mettendo la ciliegina su una stagione in cui ha vinto il Tour de France, il Giro d’Italia, il Giro delle Fiandre e la Liegi. Di seguito l’ordine d’arrivo dei Mondiali di ciclismo femminile.

ORDINE ARRIVO MONDIALI CICLISMO FEMMINILE

1 Vollering Demi Netherlands 900 350 4:45:09

2 Niewiadoma Kasia Poland 715 260 ,,

3 Longo Borghini Elisa Italy 600 190 0:04

4 Reusser Marlen Switzerland 490 150 0:08

5 Berthet Juliette France 410 130 0:39

6 Pieterse Puck Netherlands 340 110 1:36

7 Gery Célia France 265 100 2:55

8 Włodarczyk Dominika Poland 225 90 4:16

9 Koch Franziska Germany 190 80 5:48

10 Squiban Maeva France 150 70 5:51

11 Georgi Pfeiffer Great Britain 130 65 8:34

12 Gasparrini Eleonora Camilla Italy 105 60 ,,

13 Häberlin Steffi Switzerland 90 55 ,,

14 Lippert Liane Germany 75 50 ,,

15 Rüegg Noemi Switzerland 60 46 ,,

16 Christie Henrietta New Zealand 50 42 ,,

17 Van Dam Sarah Canada 45 38 ,,

18 Dickson Lauren Great Britain 45 34 ,,

19 Moolman-Pasio Ashleigh South Africa 45 30 ,,

20 Kopecky Lotte Belgium 45 28 ,,

21 Faulkner Kristen United States 45 26 ,,

22 Casasola Sara Italy 30 24 ,,

23 Patiño Paula Colombia 30 22 ,,

24 Bossuyt Shari Belgium 30 20 ,,

25 Trinca Colonel Monica Italy 30 19 ,,

26 García Mavi Spain 30 18 8:40

27 Vanpachtenbeke Margot Belgium 30 17 ,,

28 Niedermaier Antonia Germany 30 16 ,,

29 Swinkels Karlijn Netherlands 30 15 ,,

30 Persico Silvia Italy 30 15 8:48

31 Benito Mireia Spain 30 15 ,,

32 Kerbaol Cédrine France 15 15 ,,

33 Caluori Ginia Switzerland 15 15 8:51

34 Bäckstedt Zoe Great Britain 15 15 9:03

35 Barale Francesca Italy 15 15 12:38

36 Berton Nina Luxembourg 15 15 14:21

37 Magalhães Ana Vitória Brazil 15 15 ,,

38 Markus Riejanne Netherlands 15 15 ,,

39 Spratt Amanda Australia 15 15 ,,

40 Stephens Lauren United States 15 15 15:31

41 Gontova Nadia Canada 15 15 15:33

42 Gigante Sarah Australia 15 15 ,,

43 Edseth Marte Berg Norway 15 15 ,,

44 Nooijen Lieke Netherlands 15 15 ,,

45 Le Court-Pienaar Kim Mauritius 15 15 ,,

46 Henderson Anna Great Britain 15 15 ,,

47 Sadnik Katharina Austria 15 15 ,,

48 de Vries Femke Netherlands 15 15 ,,

49 Muzic Évita France 15 15 ,,

DNF Rojas Laura Daniela Colombia

DNF Jørgensen Tiril Norway

DNF Ludwig Cecilie Uttrup Denmark

DNF Anderson Solbjørk Minke Denmark

DNF Riedmann Linda Germany

DNF Borgström Julia Sweden

DNF Ramirez Andrea Mexico

DNF Nelson Josie Great Britain

DNF Kulynych Olha Ukraine

DNF Zanetti Linda Switzerland

DNF Liechti Jasmin Switzerland

DNF Soto Jasmin Gabriela Guatemala

DNF Soto Catalina Anais Chile

DNF Fisher-Black Niamh New Zealand

DNF Lach Marta Poland

DNF Bobnar Nika Slovenia

DNF Curinier Léa France

DNF Le Net Marie France

DNF Kraak Amber Netherlands

DNF Van De Velde Julie Belgium

DNF Tas Sandrine Belgium

DNF Schrempf Carina Austria

DNF Tang Xin China

DNF Zhu Shimeng China

DNF Feng Zhaoqi China

DNF Hanson Lauretta Australia

DNF Baker Georgia Australia

DNF Peñuela Diana Colombia

DNF Haugset Sigrid Ytterhus Norway

DNF Lindén Ursula Finland

DNF Coles-Lyster Maggie Canada

DNF Normand Adèle Canada

DNF Vallieres Magdeleine Canada

DNF Jackson Alison Canada

DNF Baril Olivia Canada

DNF Bauernfeind Ricarda Germany

DNF Andersson Caroline Sweden

DNF Hinojosa Romina Mexico

DNF Potapova Faina Kazakhstan

DNF Perkins Flora Great Britain

DNF Magner Alexis United States

DNF Courtney Kate United States

DNF Arlandson Grace United States

DNF Quinn Natalie United States

DNF Kononenko Valeriya Ukraine

DNF Araya Monalisa Eritrea

DNF Looser Vera Namibia

DNF Nirere Xaveline Rwanda

DNF Nyirarukundo Claudette Rwanda

DNF Ingabire Diane Rwanda

DNF Bone Lisa South Africa

DNF Preen Hayley South Africa

DNF Masiga Kendra Kenya

DNF Kiplagat Monica Jelimo Kenya

DNF Nontasin Chanpeng Thailand

DNF Siyahian Sajedeh Iran

DNF Abe Karin Japan

DNF Marenda Firotika Magh Indonesia

DNF Rysz Kaja Poland

DNF Jaskulska Marta Poland

DNF Allik Ann-Christine Estonia

DNF Tuisk Aidi Gerde Estonia

DNF Lõiv Janika Estonia

DNF Stoyanova Gergana Bulgaria

DNF Roxo Beatriz Portugal

DNF Campos Daniela Portugal

DNF Queirós Raquel Portugal

DNF Kakhkhorova Madina Uzbekistan

DNF Milaki Argiro Greece

DNF Espínola Agua Marina Paraguay

DNF Monton Mary Joyce Philippines

DNF Gafinovitz Rotem Israel

DNF Houili Nesrine Algeria

DNF Ducreux Wendy Panama

DNF Christoforou Antri Cyprus

DNF Alhazmi Mashael Saudi Arabia

DNF Blasi Paula Spain

DNF Martín Sara Spain

DNF Ostolaza Usoa Spain

DNF Magnaldi Erica Italy

DNF Ndiaye Anta Senegal

DNF Claes Lotte Belgium

DNF Kurnická Tereza Slovakia

DNF Campbell Teniel Trinidad & Tobago

DNF Ngandu Rongina Zimbabwe

DNF Davidson Skye Zimbabwe

DNF Zsankó Petra Hungary

DNF Schweinberger Christina Austria

DNF Novikova Kristina Individual Neutral Athletes