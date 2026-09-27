Ordine d’arrivo Mondiali ciclismo 2026: McNulty vince a sorpresa, Ciccone miglior italiano, Seixas ed Evenepoel fuori dalla top-10

Brandon McNulty si è laureato Campione del Mondo. La prova in linea iridata riservata ai professionisti è stata vinta a sorpresa dallo statunitense, che si è reso protagonista di un’inattesa fagianata sul circuito di Montreal e ha fatto saltare il banco in una gara a lungo senza padrona, orfana dello sloveno Tadej Pogacar, caduto alla Vuelta di Spagna e incapace di presentarsi in Canada per andare a caccia del terzo titolo iridato consecutivo. La maglia arcobaleno sarà sulle spalle di un gregario per i prossimi dodici mesi.

Il 28enne della UAE Emirates-XRG è diventato il terzo statunitense a vincere i Mondiali dopo Greg LeMond e Lance Armstrong, imponendosi con un vantaggio di 13 secondi nei confronti dell’australiano Michael Matthews, che ha regolato l’olandese Mathieu van der Poel, lo statunitense Quinn Simmons, il messicano Isaac Del Toro, il danese Mads Pedersen, il britannico Tom Pidcock nella volata a ranghi compatti. Giulio Ciccone nono dopo aver corso da protagonista. Il belga Remco Evenepoel e il francese Paul Seixas, grandi favoriti della vigilia, hanno chiuso fuori dalla top-10.

La Francia ha voluto fare la corsa dura fin dalle battute iniziali, cercando di mettere in difficoltà l’intero plotone e di fare emergere la caratura tecnica di Paul Seixas, tra i grandi favoriti della vigilia. La corsa si è infiammata dopo quattro ore di gara, quando l’olandese Mathieu van der Poel si è portato in testa al gruppo e ha portato via una fuga di notevole spessore, poi il belga Wout van Aert ha piazzato il contrattacco e l’oranje lo ha prontamente seguito.

A 86 km dal traguardo si è così composto un gruppetto in avanscoperta con i due grandi rivali, lo sloveno Primoz Roglic e il britannico Oscar Onley. A 73 km dall’arrivo, sulla salita dell’Università, van der Poel ha attaccato nuovamente portandosi dietro Onely e lo statunitense Quinn Simmons, mentre dietro era in totale affanno il belga Remco Evenepoel, van Aert era in sofferenza, il francese Paul Seixas era guardingo e il migliore italiano era Giulio Ciccone.

La corsa è in totale anarchia, i ribaltamenti di copione sono molteplici, ma van der Poel rimane saldamente al comando e quando mancano 50 km ha un minuto di vantaggio su Seixas, Del Toro e Ciccone, mentre Evenepoel è ancora più dietro. Dietro trovano un accordo e a 35 km vengono ripresi i quattro attaccanti, ma all’improvviso parte in maniera inattesa Brandon McNulty.

Lo statunitense vola e riesce a guadagnare anche un minuto, mandando in seria difficoltà Ciccone (in ottima forma nel gruppetto inseguitore), Seixas, van der Poel ed Evenepoel, rientrato tutto solo. L’americano si è piantato sull’ultima salita e il gruppetto degli inseguitori è arrivato a una quindicina di secondi di distacco, ma non ha colto il momento giusto per rientrare sul fuggitivo e così McNulty si è involato verso l’apoteosi.

Ciccone è in grandissima forma, ma non trova la giusta collaborazione per ricucire il buco e dietro si lotta solo per la medaglia d’argento, con un epilogo in sprint a ranghi ristretti vinto dall’australiano Michael Matthews davanti a van der Poel, Ciccone nono. Di seguito l’ordine d’arrivo della prova in linea elite maschile ai Mondiali 2026 di ciclismo

ORDINE ARRIVO MONDIALI CICLISMO 2026

1 McNulty Brandon United States 900 350 6:17:04

2 Matthews Michael Australia 715 260 0:13

3 van der Poel Mathieu Netherlands 600 190 ,,

4 Simmons Quinn United States 490 150 ,,

5 del Toro Isaac Mexico 410 130 0:14

6 Pidcock Tom Denmark 340 110 ,,

7 Pedersen Mads Great Britain 265 100 ,,

8 Jorgenson Matteo United States 225 90 ,,

9 Ciccone Giulio Italy 190 80 ,,

10 Healy Ben Ireland 150 70 ,,

11 Schmid Mauro Switzerland 130 65 0:22

12 Evenepoel Remco Belgium 105 60 0:25

13 Ayuso Juan Spain 90 55 2:08

14 Küng Stefan Switzerland 75 50 2:19

15 Nordhagen Jørgen France 60 46 2:47

16 Seixas Paul Norway 50 42 3:09

17 Onley Oscar Great Britain 45 38 ,,

18 Scaroni Christian Italy 45 34 3:12

19 Honoré Mikkel Frølich Denmark 45 32 3:14

20 Piganzoli Davide Italy 45 30 3:20

21 Roglič Primož Slovenia 45 28 3:29

22 Valgren Michael Denmark 30 26 4:20

23 Skujiņš Toms Latvia 30 24 4:25

24 Charmig Anthon Denmark 30 22 ,,

25 Benoot Tiesj Belgium 30 20 4:31

26 Sivakov Pavel France 30 19 4:37

27 Buitrago Santiago Colombia 30 18 4:41

28 van Aert Wout Belgium 30 17 5:11

29 Kron Andreas Belgium 30 16 ,,

30 Van Gils Maxim Denmark 30 15 5:46

31 Yates Adam Great Britain 30 15 6:37

32 Leonard Michael Canada 15 15 6:39

33 Johannessen Tobias Halland Norway 15 15 6:48

34 Silva Guillermo Thomas Uruguay 15 15 ,,

35 Woods Michael Canada 15 15 ,,

36 Narváez Jhonatan Ecuador 15 15 ,,

37 Vlasov Aleksandr Individual Neutral Athletes 15 15 ,,

38 Zimmermann Georg Germany 15 15 ,,

39 Munton Byron South Africa 15 15 ,,

40 Storer Michael Australia 15 15 ,,

41 Huising Menno Netherlands 15 15 6:51

42 Haig Jack Australia 15 15 6:53

43 Arrieta Igor Spain 15 15 ,,

44 Prodhomme Nicolas France 15 15 ,,

45 Zukowsky Nickolas Canada 15 15 ,,

46 Camprubí Marcel Spain 15 15 7:02

47 Lipowitz Florian Germany 15 15 7:04

48 Sheehan Riley United States 15 15 10:00

49 Strong Corbin New Zealand 15 15 ,,

50 Kwiatkowski Michał Poland 15 15 ,,

51 Foss Tobias Norway 10 15 ,,

52 Svestad-Bårdseng Embret Norway 10 15 ,,

53 Hindley Jai Australia 10 15 ,,

54 Großschartner Felix Austria 10 15 ,,

55 Finn Lorenzo Mark Italy 10 15 ,,

56 Oliveira Nelson Portugal 5 15 13:11

57 Warbasse Larry United States 5 15 15:35

58 Oliveira Ivo Portugal 5 15 ,,

DNF Li You China

DNF Tuckwell Luke Australia

DNF O’Connor Ben Australia

DNF Tejada Harold Colombia

DNF Higuita Sergio Colombia

DNF Quintana Nairo Colombia

DNF Rivera Brandon Smith Colombia

DNF Skaarseth Anders Norway

DNF Leknessund Andreas Norway

DNF Asgreen Kasper Denmark

DNF Kragh Andersen Søren Denmark

DNF Bjerg Mikkel Denmark

DNF Côté Pier-André Canada

DNF Houle Hugo Canada

DNF Boivin Guillaume Canada

DNF Schachmann Maximilian Germany

DNF Brenner Marco Germany

DNF Engelhardt Felix Germany

DNF Denz Nico Germany

DNF Söderqvist Jakob Sweden

DNF Frayre Eder Mexico

DNF Cadena Edgar David Mexico

DNF Escarcega José Antonio Mexico

DNF Castillo Ulises Alfredo Mexico

DNF García Carlos Alfonso Mexico

DNF Kuzmin Anton Kazakhstan

DNF Marukhin Daniil Kazakhstan

DNF Wright Fred Great Britain

DNF Thornley Callum Great Britain

DNF Donovan Mark Great Britain

DNF Shaw James Great Britain

DNF Pickering Finlay Great Britain

DNF Vermaerke Kevin United States

DNF Shmidt Artem United States

DNF Quinn Sean United States

DNF Antonenko Heorhii Ukraine

DNF Hirschi Marc Switzerland

DNF Christen Jan Switzerland

DNF Christen Fabio Switzerland

DNF Bissegger Stefan Switzerland

DNF Mulubrhan Henok Eritrea

DNF Kudus Merhawi Eritrea

DNF Girmay Biniam Eritrea

DNF Vásquez Juan Mardoqueo Guatemala

DNF Rodas Manuel Guatemala

DNF Liepiņš Emīls Latvia

DNF Pluto Mārtiņš Latvia

DNF Belohvoščiks Kristiāns Latvia

DNF Poulard Athit Thailand

DNF Rojas Vicente Chile

DNF Pithie Laurence New Zealand

DNF Oliver Ben New Zealand

DNF Hashikawa Jo Japan

DNF Avancini Henrique da Silva Brazil

DNF Oses Luis Daniel Costa Rica

DNF Pękala Piotr Poland

DNF Gajdulewicz Mateusz Poland

DNF Kaczmarek Jakub Poland

DNF Glivar Gal Slovenia

DNF Govekar Matevž Slovenia

DNF Finkšt Tilen Slovenia

DNF Mohorič Matej Slovenia

DNF Tratnik Jan Slovenia

DNF Mezgec Luka Slovenia

DNF Mihkels Madis Estonia

DNF Vacek Mathias Czech Republic

DNF Novák Pavel Czech Republic

DNF Otruba Jakub Czech Republic

DNF Văidian Iustin-Ioan Romania

DNF Stolić Mihajlo Serbia

DNF Morgado António Portugal

DNF Antunes Tiago Portugal

DNF Almeida João Portugal

DNF Eulálio Afonso Portugal

DNF Janikulov Samandar Uzbekistan

DNF Batmunkh Maral-Erdene Mongolia

DNF Rafferty Darren Ireland

DNF Meehan Jamie Ireland

DNF Mullen Ryan Ireland

DNF Arvanitou Nikiforos Greece

DNF Raisberg Nadav Israel

DNF Mimouni Oussama Abdellah Algeria

DNF Jurado Christofer Robín Panama

DNF Mayer Alexandre Mauritius

DNF Miltiadis Andreas Cyprus

DNF Al Shaikhahmed Ali Saudi Arabia

DNF Romeo Iván Spain

DNF Verona Carlos Spain

DNF Mas Enric Spain

DNF Beloki Markel Spain

DNF García Pierna Raúl Spain

DNF Bettiol Alberto Italy

DNF Pellizzari Giulio Italy

DNF Trentin Matteo Italy

DNF Cattaneo Mattia Italy

DNF Labrosse Jordan France

DNF Baudin Alex France

DNF Jegat Jordan France

DNF Paret-Peintre Valentin France

DNF Armirail Bruno France

DNF Lemmen Bart Netherlands

DNF Hoole Daan Netherlands

DNF Mollema Bauke Netherlands

DNF van Dijke Tim Netherlands

DNF Eenkhoorn Pascal Netherlands

DNF Paasschens Mathijs Netherlands

DNF Hermans Quinten Belgium

DNF Vermeersch Gianni Belgium

DNF Nys Thibau Belgium

DNF Segaert Alec Belgium

DNF Wallenborn Arno Luxembourg

DNF Kováčik Vladimír Slovakia

DNF Chavarria Derrick Belize

DNF Langellotti Victor Monaco

DNF Mifsud Andrea Malta

DNF Hopkins Kaden Bermuda

DNF Narraway Nicholas Bermuda

DNF Baron Kohath Dominica

DNF Matute Fredd Honduras

DNF Valter Attila Hungary

DNF Konrad Patrick Austria

DNF Gall Felix Austria

DNF Ansari Amir Arsalan Refugee Cycling Team

DNS Paredes Wilmar Andres Colombia

DNS Ghebreigzabhier Amanuel Eritrea

DNS Gomes Gil Landim Guinea-Bissau