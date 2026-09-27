Ciclismo
Ordine d’arrivo Mondiali ciclismo 2026: McNulty vince a sorpresa, Ciccone miglior italiano, Seixas ed Evenepoel fuori dalla top-10
Brandon McNulty si è laureato Campione del Mondo. La prova in linea iridata riservata ai professionisti è stata vinta a sorpresa dallo statunitense, che si è reso protagonista di un’inattesa fagianata sul circuito di Montreal e ha fatto saltare il banco in una gara a lungo senza padrona, orfana dello sloveno Tadej Pogacar, caduto alla Vuelta di Spagna e incapace di presentarsi in Canada per andare a caccia del terzo titolo iridato consecutivo. La maglia arcobaleno sarà sulle spalle di un gregario per i prossimi dodici mesi.
Il 28enne della UAE Emirates-XRG è diventato il terzo statunitense a vincere i Mondiali dopo Greg LeMond e Lance Armstrong, imponendosi con un vantaggio di 13 secondi nei confronti dell’australiano Michael Matthews, che ha regolato l’olandese Mathieu van der Poel, lo statunitense Quinn Simmons, il messicano Isaac Del Toro, il danese Mads Pedersen, il britannico Tom Pidcock nella volata a ranghi compatti. Giulio Ciccone nono dopo aver corso da protagonista. Il belga Remco Evenepoel e il francese Paul Seixas, grandi favoriti della vigilia, hanno chiuso fuori dalla top-10.
La Francia ha voluto fare la corsa dura fin dalle battute iniziali, cercando di mettere in difficoltà l’intero plotone e di fare emergere la caratura tecnica di Paul Seixas, tra i grandi favoriti della vigilia. La corsa si è infiammata dopo quattro ore di gara, quando l’olandese Mathieu van der Poel si è portato in testa al gruppo e ha portato via una fuga di notevole spessore, poi il belga Wout van Aert ha piazzato il contrattacco e l’oranje lo ha prontamente seguito.
A 86 km dal traguardo si è così composto un gruppetto in avanscoperta con i due grandi rivali, lo sloveno Primoz Roglic e il britannico Oscar Onley. A 73 km dall’arrivo, sulla salita dell’Università, van der Poel ha attaccato nuovamente portandosi dietro Onely e lo statunitense Quinn Simmons, mentre dietro era in totale affanno il belga Remco Evenepoel, van Aert era in sofferenza, il francese Paul Seixas era guardingo e il migliore italiano era Giulio Ciccone.
La corsa è in totale anarchia, i ribaltamenti di copione sono molteplici, ma van der Poel rimane saldamente al comando e quando mancano 50 km ha un minuto di vantaggio su Seixas, Del Toro e Ciccone, mentre Evenepoel è ancora più dietro. Dietro trovano un accordo e a 35 km vengono ripresi i quattro attaccanti, ma all’improvviso parte in maniera inattesa Brandon McNulty.
Lo statunitense vola e riesce a guadagnare anche un minuto, mandando in seria difficoltà Ciccone (in ottima forma nel gruppetto inseguitore), Seixas, van der Poel ed Evenepoel, rientrato tutto solo. L’americano si è piantato sull’ultima salita e il gruppetto degli inseguitori è arrivato a una quindicina di secondi di distacco, ma non ha colto il momento giusto per rientrare sul fuggitivo e così McNulty si è involato verso l’apoteosi.
Ciccone è in grandissima forma, ma non trova la giusta collaborazione per ricucire il buco e dietro si lotta solo per la medaglia d’argento, con un epilogo in sprint a ranghi ristretti vinto dall’australiano Michael Matthews davanti a van der Poel, Ciccone nono. Di seguito l’ordine d’arrivo della prova in linea elite maschile ai Mondiali 2026 di ciclismo
ORDINE ARRIVO MONDIALI CICLISMO 2026
1 McNulty Brandon United States 900 350 6:17:04
2 Matthews Michael Australia 715 260 0:13
3 van der Poel Mathieu Netherlands 600 190 ,,
4 Simmons Quinn United States 490 150 ,,
5 del Toro Isaac Mexico 410 130 0:14
6 Pidcock Tom Denmark 340 110 ,,
7 Pedersen Mads Great Britain 265 100 ,,
8 Jorgenson Matteo United States 225 90 ,,
9 Ciccone Giulio Italy 190 80 ,,
10 Healy Ben Ireland 150 70 ,,
11 Schmid Mauro Switzerland 130 65 0:22
12 Evenepoel Remco Belgium 105 60 0:25
13 Ayuso Juan Spain 90 55 2:08
14 Küng Stefan Switzerland 75 50 2:19
15 Nordhagen Jørgen France 60 46 2:47
16 Seixas Paul Norway 50 42 3:09
17 Onley Oscar Great Britain 45 38 ,,
18 Scaroni Christian Italy 45 34 3:12
19 Honoré Mikkel Frølich Denmark 45 32 3:14
20 Piganzoli Davide Italy 45 30 3:20
21 Roglič Primož Slovenia 45 28 3:29
22 Valgren Michael Denmark 30 26 4:20
23 Skujiņš Toms Latvia 30 24 4:25
24 Charmig Anthon Denmark 30 22 ,,
25 Benoot Tiesj Belgium 30 20 4:31
26 Sivakov Pavel France 30 19 4:37
27 Buitrago Santiago Colombia 30 18 4:41
28 van Aert Wout Belgium 30 17 5:11
29 Kron Andreas Belgium 30 16 ,,
30 Van Gils Maxim Denmark 30 15 5:46
31 Yates Adam Great Britain 30 15 6:37
32 Leonard Michael Canada 15 15 6:39
33 Johannessen Tobias Halland Norway 15 15 6:48
34 Silva Guillermo Thomas Uruguay 15 15 ,,
35 Woods Michael Canada 15 15 ,,
36 Narváez Jhonatan Ecuador 15 15 ,,
37 Vlasov Aleksandr Individual Neutral Athletes 15 15 ,,
38 Zimmermann Georg Germany 15 15 ,,
39 Munton Byron South Africa 15 15 ,,
40 Storer Michael Australia 15 15 ,,
41 Huising Menno Netherlands 15 15 6:51
42 Haig Jack Australia 15 15 6:53
43 Arrieta Igor Spain 15 15 ,,
44 Prodhomme Nicolas France 15 15 ,,
45 Zukowsky Nickolas Canada 15 15 ,,
46 Camprubí Marcel Spain 15 15 7:02
47 Lipowitz Florian Germany 15 15 7:04
48 Sheehan Riley United States 15 15 10:00
49 Strong Corbin New Zealand 15 15 ,,
50 Kwiatkowski Michał Poland 15 15 ,,
51 Foss Tobias Norway 10 15 ,,
52 Svestad-Bårdseng Embret Norway 10 15 ,,
53 Hindley Jai Australia 10 15 ,,
54 Großschartner Felix Austria 10 15 ,,
55 Finn Lorenzo Mark Italy 10 15 ,,
56 Oliveira Nelson Portugal 5 15 13:11
57 Warbasse Larry United States 5 15 15:35
58 Oliveira Ivo Portugal 5 15 ,,
DNF Li You China
DNF Tuckwell Luke Australia
DNF O’Connor Ben Australia
DNF Tejada Harold Colombia
DNF Higuita Sergio Colombia
DNF Quintana Nairo Colombia
DNF Rivera Brandon Smith Colombia
DNF Skaarseth Anders Norway
DNF Leknessund Andreas Norway
DNF Asgreen Kasper Denmark
DNF Kragh Andersen Søren Denmark
DNF Bjerg Mikkel Denmark
DNF Côté Pier-André Canada
DNF Houle Hugo Canada
DNF Boivin Guillaume Canada
DNF Schachmann Maximilian Germany
DNF Brenner Marco Germany
DNF Engelhardt Felix Germany
DNF Denz Nico Germany
DNF Söderqvist Jakob Sweden
DNF Frayre Eder Mexico
DNF Cadena Edgar David Mexico
DNF Escarcega José Antonio Mexico
DNF Castillo Ulises Alfredo Mexico
DNF García Carlos Alfonso Mexico
DNF Kuzmin Anton Kazakhstan
DNF Marukhin Daniil Kazakhstan
DNF Wright Fred Great Britain
DNF Thornley Callum Great Britain
DNF Donovan Mark Great Britain
DNF Shaw James Great Britain
DNF Pickering Finlay Great Britain
DNF Vermaerke Kevin United States
DNF Shmidt Artem United States
DNF Quinn Sean United States
DNF Antonenko Heorhii Ukraine
DNF Hirschi Marc Switzerland
DNF Christen Jan Switzerland
DNF Christen Fabio Switzerland
DNF Bissegger Stefan Switzerland
DNF Mulubrhan Henok Eritrea
DNF Kudus Merhawi Eritrea
DNF Girmay Biniam Eritrea
DNF Vásquez Juan Mardoqueo Guatemala
DNF Rodas Manuel Guatemala
DNF Liepiņš Emīls Latvia
DNF Pluto Mārtiņš Latvia
DNF Belohvoščiks Kristiāns Latvia
DNF Poulard Athit Thailand
DNF Rojas Vicente Chile
DNF Pithie Laurence New Zealand
DNF Oliver Ben New Zealand
DNF Hashikawa Jo Japan
DNF Avancini Henrique da Silva Brazil
DNF Oses Luis Daniel Costa Rica
DNF Pękala Piotr Poland
DNF Gajdulewicz Mateusz Poland
DNF Kaczmarek Jakub Poland
DNF Glivar Gal Slovenia
DNF Govekar Matevž Slovenia
DNF Finkšt Tilen Slovenia
DNF Mohorič Matej Slovenia
DNF Tratnik Jan Slovenia
DNF Mezgec Luka Slovenia
DNF Mihkels Madis Estonia
DNF Vacek Mathias Czech Republic
DNF Novák Pavel Czech Republic
DNF Otruba Jakub Czech Republic
DNF Văidian Iustin-Ioan Romania
DNF Stolić Mihajlo Serbia
DNF Morgado António Portugal
DNF Antunes Tiago Portugal
DNF Almeida João Portugal
DNF Eulálio Afonso Portugal
DNF Janikulov Samandar Uzbekistan
DNF Batmunkh Maral-Erdene Mongolia
DNF Rafferty Darren Ireland
DNF Meehan Jamie Ireland
DNF Mullen Ryan Ireland
DNF Arvanitou Nikiforos Greece
DNF Raisberg Nadav Israel
DNF Mimouni Oussama Abdellah Algeria
DNF Jurado Christofer Robín Panama
DNF Mayer Alexandre Mauritius
DNF Miltiadis Andreas Cyprus
DNF Al Shaikhahmed Ali Saudi Arabia
DNF Romeo Iván Spain
DNF Verona Carlos Spain
DNF Mas Enric Spain
DNF Beloki Markel Spain
DNF García Pierna Raúl Spain
DNF Bettiol Alberto Italy
DNF Pellizzari Giulio Italy
DNF Trentin Matteo Italy
DNF Cattaneo Mattia Italy
DNF Labrosse Jordan France
DNF Baudin Alex France
DNF Jegat Jordan France
DNF Paret-Peintre Valentin France
DNF Armirail Bruno France
DNF Lemmen Bart Netherlands
DNF Hoole Daan Netherlands
DNF Mollema Bauke Netherlands
DNF van Dijke Tim Netherlands
DNF Eenkhoorn Pascal Netherlands
DNF Paasschens Mathijs Netherlands
DNF Hermans Quinten Belgium
DNF Vermeersch Gianni Belgium
DNF Nys Thibau Belgium
DNF Segaert Alec Belgium
DNF Wallenborn Arno Luxembourg
DNF Kováčik Vladimír Slovakia
DNF Chavarria Derrick Belize
DNF Langellotti Victor Monaco
DNF Mifsud Andrea Malta
DNF Hopkins Kaden Bermuda
DNF Narraway Nicholas Bermuda
DNF Baron Kohath Dominica
DNF Matute Fredd Honduras
DNF Valter Attila Hungary
DNF Konrad Patrick Austria
DNF Gall Felix Austria
DNF Ansari Amir Arsalan Refugee Cycling Team
DNS Paredes Wilmar Andres Colombia
DNS Ghebreigzabhier Amanuel Eritrea
DNS Gomes Gil Landim Guinea-Bissau