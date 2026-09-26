Formula 1
Ordine d’arrivo F1, GP Azerbaijan 2026: Russell di un soffio su Verstappen! 11 posizioni recuperate da Antonelli
Il Mondiale 2026 di F1 è proseguito oggi, sabato 26 settembre, con la il GP dell’Azerbaijan, valido come quindicesimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara lunga sul tracciato di Baku, sulla distanza di 51 giri.
Vince il britannico George Russell con la Mercedes, davanti alle Red Bull Racing del neerlandese Max Verstappen, secondo, e del francese Isack Hadjar, terzo. Si ferma ai piedi del podio il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, quarto, davanti all’azzurrro Kimi Antonelli con la Mercedes, quinto dopo aver recuperato 11 posizioni.
Sesta posizione per il britannico Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, mentre è settimo l’altro britannico Arvid Lindblad con la Racing Bulls. Seguono le Haas F1 Team del transalpino Esteban Ocon, ottavo, e del britannico Oliver Bearman, nono, infine completa la zona punti lo spagnolo Carlos Sainz con la Williams, decimo.
ORDINE D’ARRIVO GP AZERBAIJAN F1 2026
1 George Russell (Mercedes)
2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.196
3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +10.704
4 Charles Leclerc (Ferrari) +14.136
5 Kimi Antonelli (Mercedes) +14.512
6 Lewis Hamilton (Ferrari) +22.382
7 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +31.159
8 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +31.189
9 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +31.929
10 Carlos Sainz (Williams) +32.416
11 Nico Hulkenberg (Audi) +33.231
12 Liam Lawson (Racing Bulls) +34.013
13 Gabriel Bortoleto (Audi) +34.230
14 Oscar Piastri (McLaren) +36.401
15 Sergio Perez (Cadillac) +41.400