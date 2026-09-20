Ciclismo
Ordine d’arrivo cronometro maschile, Mondiali ciclismo 2026: Filippo Ganna sul podio, Evenepoel dominatore
Remco Evenepoel ha dominato in lungo e in largo la cronometro dei Mondiali 2026 di ciclismo, dettando legge lungo i 39,2 chilometri in quel di Montreal. Un tracciato quasi completamente pianeggiante prima del dislivello che conduceva al traguardo si è sposato perfettamente con le caratteristiche del fuoriclasse belga, che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo nella prova contro il tempo e la quinta maglia arcobaleno di fila, considerando anche il sigillo in linea datato 2022.
Il 26enne nativo di Aalst non ha conosciuto rivali nella località canadese, leggendo al meglio il percorso e sostenendo un ritmo inavvicinabile da parte dell’intera concorrenza. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha trionfato con il riscontro di 44:53, infliggendo distacchi importanti all’intera concorrenza, a dimostrazione di una superiorità schiacciante e a una superiorità acclarata da anni in questo sforzo decisamente complicato, in cui ormai non ha eguali.
Filippo Ganna si era presentato in Nordamerica per cercare di battagliare ad armi pari con il grande avversario, ma il piemontese ha accusato un distacco troppo elevato nel primo intermedio e la sfida per il titolo è subito decaduta. Il nostro portacolori si è però ritrovato, ha alzato progressivamente il ritmo ed è riuscito a risalire la china, superando gli altri rivali e conquistando la medaglia d’argento con un distacco di 57 secondi dal vincitore.
Il francese Paul Seixas, sempre più enfant prodige del ciclismo internazionale, ha strabiliato ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio, con un ritardo di 1’13”. Alle spalle del transalpino si sono piazzati lo statunitense Brandon McNulty, lo svedese Jakob Soederqvist (ha pagato una caduta), il messicano Isaac Del Toro e lo svizzero Stefan Kueng. Di seguito l’ordine d’arrivo completo e dettagliato della cronometro individuale elite maschile ai Mondiali 2026 di ciclismo.
ORDINE ARRIVO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2026
1 Evenepoel Remco Belgium 455 250 44.53,13 52.400
2 Ganna Filippo Italy 325 190 0.57,31 51.308
3 Seixas Paul France 260 140 1.13,04 51.016
4 McNulty Brandon United States 195 110 1.25,27 50.792
5 Söderqvist Jakob Sweden 165 100 1.26,18 50.775
6 Küng Stefan Mexico 130 90 1.38,83 50.545
7 del Toro Isaac Switzerland 110 80 1.44,44 50.444
8 Asgreen Kasper Denmark 90 70 1.48,54 50.370
9 Hoole Daan Netherlands 80 60 2.02,21 50.125
10 Thornley Callum Great Britain 65 50 2.02,79 50.115
11 Segaert Alec Belgium 55 40 2.03,77 50.098
12 Bjerg Mikkel Denmark 40 30 2.06,1 50.056
13 Leonard Michael Canada 30 20 2.09,65 49.993
14 Sütterlin Jasha Germany 25 15 2.10,97 49.970
15 Cattaneo Mattia Spain 20 10 2.13,13 49.932
16 Romeo Iván Italy 15 10 2.14,39 49.909
17 Tratnik Jan Slovenia 10 10 2.15,87 49.883
18 Hayter Ethan Great Britain 10 10 2.18,79 49.832
19 Shmidt Artem United States 5 10 2.20,44 49.803
20 Oliveira Nelson Portugal 5 10 2.23,24 49.754
21 Oliveira Ivo Portugal 3 10 2.28,61 49.660
22 Foss Tobias Norway 3 10 2.29,18 49.650
23 Kwiatkowski Michał Poland 3 10 2.33,78 49.570
24 Castrillo Pablo Spain 3 10 2.41,61 49.434
25 Munton Byron South Africa 3 10 2.44,31 49.387
26 Armirail Bruno France 10 2.45,14 49.373
27 Walscheid Max Germany 10 2.47,52 49.331
28 Bissegger Stefan Switzerland 10 2.54,27 49.215
29 Kluckers Arthur Czech Republic 10 2.59,98 49.118
30 Vacek Mathias Luxembourg 10 3.11,52 48.921
31 Zukowsky Nickolas Canada 10 3.19,16 48.792
32 Leknessund Andreas Norway 10 3.22,62 48.733
33 Leahy Conor Australia 10 3.23,54 48.718
34 Herregodts Rune Belgium 10 3.28,68 48.632
35 Ilić Ognjen Serbia 10 3.40,52 48.434
36 Mullen Ryan Ireland 10 3.48,27 48.306
37 Vargas Wálter Colombia 10 3.48,61 48.300
38 Pelikán János Hungary 10 4.22,44 47.747
39 Avancini Henrique da Silva Brazil 10 4.29,05 47.641
40 Hopkins Kaden Bermuda 10 4.47,51 47.346
41 Peák Barnabás Hungary 10 5.17,77 46.870
42 Kuzmin Anton Kazakhstan 10 5.31,07 46.664
43 Hashikawa Jo Japan 10 5.45,81 46.437
44 Ansari Amir Arsalan Refugee Cycling Team 10 5.48,77 46.392
45 Rivera Brandon Smith Colombia 10 5.53,52 46.320
46 Narraway Nicholas Bermuda 10 6.17,08 45.964
47 Williams Cory Belize 10 6.25,98 45.831
48 Batmunkh Maral-Erdene Mongolia 10 7.07,47 45.222
49 Mayer Alexandre Mauritius 10 7.11,15 45.169
50 Cao Houwang China 10 7.27,01 44.941
51 Liu Chenglu China 10 7.31,97 44.870
52 Marukhin Daniil Kazakhstan 10 7.33,6 44.847
53 Chavarria Derrick Belize 10 8.14,36 44.273
54 Matute Fredd Honduras 10 8.40,77 43.909
55 Abu Harrah Majid Jordan 10 8.57,81 43.678
56 Wais Ahmad Badreddin Refugee Cycling Team 10 9.26,73 43.290
57 Yon Hin Daniel Mauritius 10 10.20,15 42.592
58 Bodden Christopher Cayman Islands 10 14.31,73 39.586
59 Cá Apolinário Guinea-Bissau 10 23.14,67 34.522
60 Gomes Gil Landim Guinea-Bissau 10 24.34,38 33.862