Ordine d’arrivo cronometro maschile, Mondiali ciclismo 2026: Filippo Ganna sul podio, Evenepoel dominatore

Remco Evenepoel ha dominato in lungo e in largo la cronometro dei Mondiali 2026 di ciclismo, dettando legge lungo i 39,2 chilometri in quel di Montreal. Un tracciato quasi completamente pianeggiante prima del dislivello che conduceva al traguardo si è sposato perfettamente con le caratteristiche del fuoriclasse belga, che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo nella prova contro il tempo e la quinta maglia arcobaleno di fila, considerando anche il sigillo in linea datato 2022.

Il 26enne nativo di Aalst non ha conosciuto rivali nella località canadese, leggendo al meglio il percorso e sostenendo un ritmo inavvicinabile da parte dell’intera concorrenza. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha trionfato con il riscontro di 44:53, infliggendo distacchi importanti all’intera concorrenza, a dimostrazione di una superiorità schiacciante e a una superiorità acclarata da anni in questo sforzo decisamente complicato, in cui ormai non ha eguali.

Filippo Ganna si era presentato in Nordamerica per cercare di battagliare ad armi pari con il grande avversario, ma il piemontese ha accusato un distacco troppo elevato nel primo intermedio e la sfida per il titolo è subito decaduta. Il nostro portacolori si è però ritrovato, ha alzato progressivamente il ritmo ed è riuscito a risalire la china, superando gli altri rivali e conquistando la medaglia d’argento con un distacco di 57 secondi dal vincitore.

Il francese Paul Seixas, sempre più enfant prodige del ciclismo internazionale, ha strabiliato ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio, con un ritardo di 1’13”. Alle spalle del transalpino si sono piazzati lo statunitense Brandon McNulty, lo svedese Jakob Soederqvist (ha pagato una caduta), il messicano Isaac Del Toro e lo svizzero Stefan Kueng. Di seguito l’ordine d’arrivo completo e dettagliato della cronometro individuale elite maschile ai Mondiali 2026 di ciclismo.

ORDINE ARRIVO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2026

1 Evenepoel Remco Belgium 455 250 44.53,13 52.400

2 Ganna Filippo Italy 325 190 0.57,31 51.308

3 Seixas Paul France 260 140 1.13,04 51.016

4 McNulty Brandon United States 195 110 1.25,27 50.792

5 Söderqvist Jakob Sweden 165 100 1.26,18 50.775

6 Küng Stefan Mexico 130 90 1.38,83 50.545

7 del Toro Isaac Switzerland 110 80 1.44,44 50.444

8 Asgreen Kasper Denmark 90 70 1.48,54 50.370

9 Hoole Daan Netherlands 80 60 2.02,21 50.125

10 Thornley Callum Great Britain 65 50 2.02,79 50.115

11 Segaert Alec Belgium 55 40 2.03,77 50.098

12 Bjerg Mikkel Denmark 40 30 2.06,1 50.056

13 Leonard Michael Canada 30 20 2.09,65 49.993

14 Sütterlin Jasha Germany 25 15 2.10,97 49.970

15 Cattaneo Mattia Spain 20 10 2.13,13 49.932

16 Romeo Iván Italy 15 10 2.14,39 49.909

17 Tratnik Jan Slovenia 10 10 2.15,87 49.883

18 Hayter Ethan Great Britain 10 10 2.18,79 49.832

19 Shmidt Artem United States 5 10 2.20,44 49.803

20 Oliveira Nelson Portugal 5 10 2.23,24 49.754

21 Oliveira Ivo Portugal 3 10 2.28,61 49.660

22 Foss Tobias Norway 3 10 2.29,18 49.650

23 Kwiatkowski Michał Poland 3 10 2.33,78 49.570

24 Castrillo Pablo Spain 3 10 2.41,61 49.434

25 Munton Byron South Africa 3 10 2.44,31 49.387

26 Armirail Bruno France 10 2.45,14 49.373

27 Walscheid Max Germany 10 2.47,52 49.331

28 Bissegger Stefan Switzerland 10 2.54,27 49.215

29 Kluckers Arthur Czech Republic 10 2.59,98 49.118

30 Vacek Mathias Luxembourg 10 3.11,52 48.921

31 Zukowsky Nickolas Canada 10 3.19,16 48.792

32 Leknessund Andreas Norway 10 3.22,62 48.733

33 Leahy Conor Australia 10 3.23,54 48.718

34 Herregodts Rune Belgium 10 3.28,68 48.632

35 Ilić Ognjen Serbia 10 3.40,52 48.434

36 Mullen Ryan Ireland 10 3.48,27 48.306

37 Vargas Wálter Colombia 10 3.48,61 48.300

38 Pelikán János Hungary 10 4.22,44 47.747

39 Avancini Henrique da Silva Brazil 10 4.29,05 47.641

40 Hopkins Kaden Bermuda 10 4.47,51 47.346

41 Peák Barnabás Hungary 10 5.17,77 46.870

42 Kuzmin Anton Kazakhstan 10 5.31,07 46.664

43 Hashikawa Jo Japan 10 5.45,81 46.437

44 Ansari Amir Arsalan Refugee Cycling Team 10 5.48,77 46.392

45 Rivera Brandon Smith Colombia 10 5.53,52 46.320

46 Narraway Nicholas Bermuda 10 6.17,08 45.964

47 Williams Cory Belize 10 6.25,98 45.831

48 Batmunkh Maral-Erdene Mongolia 10 7.07,47 45.222

49 Mayer Alexandre Mauritius 10 7.11,15 45.169

50 Cao Houwang China 10 7.27,01 44.941

51 Liu Chenglu China 10 7.31,97 44.870

52 Marukhin Daniil Kazakhstan 10 7.33,6 44.847

53 Chavarria Derrick Belize 10 8.14,36 44.273

54 Matute Fredd Honduras 10 8.40,77 43.909

55 Abu Harrah Majid Jordan 10 8.57,81 43.678

56 Wais Ahmad Badreddin Refugee Cycling Team 10 9.26,73 43.290

57 Yon Hin Daniel Mauritius 10 10.20,15 42.592

58 Bodden Christopher Cayman Islands 10 14.31,73 39.586

59 Cá Apolinário Guinea-Bissau 10 23.14,67 34.522

60 Gomes Gil Landim Guinea-Bissau 10 24.34,38 33.862