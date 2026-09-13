Oliver Solberg fa suo il Rally del Cile. Evans fora e Pajari non lo molla in classifica generale

Oliver Solberg non si distrae e completa la missione, vincendo il Rally del Cile, dodicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Il pilota svedese del team Toyota ha preceduto il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) per 16.6 secondi, mentre è terzo il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 33.3. Quarta posizione per il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 1:33, quinta per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 2:22, mentre in sesta troviamo il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 5:07.

Dopo questa tappa la classifica generale (a due soli appuntamenti dalla conclusione, Sardegna e Arabia Saudita) vede ancora al comando Elfyn Evans con 230 punti mentre Sami Pajari si porta a 213 con Oliver Solberg a 209!

LA GARA

La domenica del Rally del Cile ha visto il primo impegno della PS13 Carampangue 1 di 26.82 chilometri con il successo di Elfyn Evans davanti ad Adrien Fourmaux per 1.7 secondi, quindi terzo Sebastien Ogier a 4.1, quindi quarto Oliver Solberg a 5.9. Si è passati poi alla PS14 BioBio 1 di 8.78 chilometri con Oliver Solberg che svetta con 1.3 secondi su Elfyn Evans e 2.2 su Sebastien Ogier, mentre è quarto Adrien Fourmaux a 4.7, subito davanti a Sami Pajari.

Terzo impegno di giornata, la PS15 Carampangue 2 con Sebastien Ogier sugli scudi con 5.4 secondi su Adrien Fourmaux e 7.5 su Oliver Solberg. Elfyn Evans, invece, perde oltre 2 minuti per una foratura e si complica pesantemente i piani. Il Rally cileno si è chiuso con la PS16 BioBio2 – PowerStage. Successo per Oliver Solberg con 1.4 su Elfyn Evans e 11.6 su Adrien Fourmaux.