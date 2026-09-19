Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Supercoppa Italiana basket 2026: orario, tv, programma, streaming

L’eterna sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si arricchisce di un nuovo capitolo, il 53° negli ultimi 6 anni. Stavolta in palio c’è il debutto ufficiale stagionale, legato alla semifinale di Supercoppa Italiana. Un test utile, per buona misura, per verificare come va la costruzione di entrambe le squadre.

Del resto, sono cambiati tantissimi elementi da una parte e dall’altra. Anzi, tutto il quintetto base per Milano e quasi tutto per Bologna. Di fatto i cantieri sono aperti, restano tali, ci vorrà ancora del tempo per oliare tutto, ma le due squadre nascono con filosofie per buona misura diverse. L’Olimpia prosegue sulla strada dei big, la Virtus ha invece scelto di affidarsi a figure diverse, cercando forse più un concetto di squadra potenzialmente sottovalutata, ma dalle chance non piccole di farsi vedere con profitto.

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Armani Olimpia Milano e Virtus Costa Bologna si giocherà oggi alle ore 20:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Cielo (in chiaro), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su LBATV (in modalità free), SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA OGGI

Sabato 19 settembre

Ore 20:00 Armani Olimpia Milano-Virtus Costa Bologna – Diretta tv su Cielo (in chiaro), Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo (in chiaro), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: LBATV (in modalità free), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport