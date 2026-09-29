Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Non è di certo il 29 settembre di Lucio Battisti (e degli Equipe 84), quello che iniziava con “Seduto in quel caffè io non pensavo a te”. Ma, perlomeno, questo 29 settembre ha un connotato cestistico importante: derby di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna già alla seconda giornata, e non al giro di boa. Ed è un viatico per l’una e per l’altra.

Siamo già al secondo scontro, e già a settembre, tra le due squadre a livello ufficiale. In Supercoppa si è nettamente imposta l’Olimpia di Peppe Poeta, che poi ha perso in casa del Partizan Belgrado e ha vinto a fatica contro Trieste nella prima di campionato. Per le V nere buona prova in quel di Istanbul, pur perdendo contro il Fenerbahce, e poi successo netto in una stracolma Masnago contro Varese. Resta da vedere se pochi giorni hanno cambiato le carte in tavola per due squadre che hanno ancora molto (come il 90% dei club a questo punto della stagione) da costruire.

Il match valido per la 2a giornata di Eurolega 2026-2027 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA OGGI

Martedì 29 settembre

Ore 20:30 Armani Olimpia Milano-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport