Olimpia Milano-Reyer Venezia oggi, Finale Supercoppa Italiana basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Prima finale dell’anno per la pallacanestro di club italiana: la giocheranno Umana Reyer Venezia ed Armani Olimpia Milano. Questo il verdetto delle due semifinali alla Nova Arena di Tortona, che finiscono per replicare non già la finale, ma la semifinale di un anno fa (in cui la battuta in finale fu quella che era Brescia).

Venezia ha superato Tortona con un convincente 90-98 in una partita di qualità senz’altro elevata, e fuor di dubbio anche più alta della seconda semifinale, quella in cui Milano è riuscita ad avere la meglio sulla Virtus Bologna. Tanti i temi in campo: i cambiamenti dell’Armani, un’Umana che sta cercando di unire una doppia trazione. E, perché no, anche il discorso su chi potrebbe affrontare meglio un inizio di stagione che, come avremo modo di vedere e approfondire, di variabili ne ha tante. Forse pure troppe.

La finale di Supercoppa Italiana tra Umana Reyer Venezia e Armani Olimpia Milano e Virtus Costa Bologna si giocherà oggi alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Cielo (in chiaro), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su LBATV (in modalità free), SkyGo, Now e cielo.tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA OGGI

Domenica 20 settembre

Ore 17:00 Umana Reyer Venezia-Armani Olimpia Milano – Diretta tv su Cielo (in chiaro), Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo (in chiaro), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: LBATV (in modalità free), SkyGo, Now, cielo.tv

Diretta Live testuale: OA Sport