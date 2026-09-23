Oggi niente gare ai Mondiali di ciclismo 2026: il calendario e gli orari delle prove in linea

È il momento di voltare pagina. L’odierna giornata di riposo segna il confine tra le gare contro il tempo, l’Italia punta a rimpinguare il già ottimo medagliere ottenuto fin qui, e le prove in linea dei Mondiali di ciclismo su strada, competizione in corso di svolgimento a Montreal.

La rassegna iridata riparte domani con le prove su strada dedicate alla categoria under 23 femminile e a quella juniores maschile. Le donne inizieranno la loro gara alle 15:00 su un percorso di 134 km che propone un dislivello di 2690 metri. La gara degli juniores partirà invece alle 19:30 su un tracciato identico a quello delle donne.

Due gare caratterizzeranno anche il programma della giornata di venerdì 25 settembre. Alle 15:00 prenderà il via la gara dedicata alla categoria under 23 maschile con gli atleti che si misureranno su un tracciato di 174,2 chilometri e un dislivello di 3497 metri. Alle 20:15 scatterà invece la prova della juniores femminile: le cicliste si misureranno su un tracciato di 80,4 chilometri che propone un dislivello di 1614 metri.

La tensione aumenta ulteriormente per le gare su strada della categoria élite. Sabato 26 settembre, la partenza è prevista alle 15:00, a darsi battaglia saranno le protagoniste dell’élite femminile. La gara si svolgerà su un tracciato che misura 180,4 chilometri e propone un dislivello di 2570 metri.

Domenica 27 settembre sarà invece il momento del gran finale con il duello da fuochi d’artificio tra i fuoriclasse della categoria élite maschile. La gara è in linea scatterà alle 15:00 e si svolgerà su un percorso che misura 273,7 chilometri e propone un dislivello di 3803 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2026

Giovedì 24 settembre

ore 15:00 Donne U23: 134 km

ore 19:30 Uomini juniores: 134 km

Venerdì 25 settembre

ore 15:00 Uomini U23: 174,2 km

ore 20:15 Donne juniores: 80,4 km

Sabato 26 settembre

ore 15:00 Donne Elite: 180.4 km

Domenica 27 settembre

ore 15:00 Uomini Elite: 273.7 km

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.