Oblique Seville si conferma il n.1 al mondo nei 100: vittoria di prestigio nella Finale di Diamond League

Entra nel vivo la cinquantesima edizione del Memorial Van Damme, in programma tra oggi e domani allo stadio Re Baldovino di Bruxelles e valevole come evento conclusivo della Diamond League 2026. In una delle gare più attese dell’intera kermesse, Oblique Seville ha ribadito il suo status di miglior sprinter su piazza ottenendo il primo Diamond Trophy della carriera nei 100 metri.

Su una pista bagnata per via della pioggia caduta nel pomeriggio, il formidabile velocista giamaicano campione del mondo in carica (9.77 nella finale iridata di Tokyo) ha confermato la sua incredibile costanza di rendimento effettuando l’ennesima prova di alto livello della stagione e imponendosi con l’ottimo tempo di 9.90 (vento +0.1) in attesa dell’Ultimate Championship di Budapest.

Il 25enne caraibico ha inanellato così l’ottava gara consecutiva abbondantemente sotto i 10 secondi, ristabilendo in maniera definitiva le gerarchie dopo le sconfitte rimediate nel mese di luglio a Eugene e Londra in favore del nigeriano Kayinsola Ajayi, battuto poi abbastanza a Chorzow e costretto ad accontentarsi quest’oggi della terza piazza con 9.97 dietro anche al camerunense Emmanuel Eseme (9.93).

Fuori dal podio nella Finale di Diamond League l’australiano Lachlan Kennedy, capace di scendere per un centesimo sotto i 10 secondi precedendo all’arrivo i sudafricani Gift Leotlela (quinto in 10.01) e Akani Simbine (settimo 10.03) e gli statunitensi Christian Coleman (sesto in 10.01) e Trayvon Bromell (ottavo in 10.07).