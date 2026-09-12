Oblique Seville battuto sui 100 metri! Campione del Mondo ko, Bednarek si leva la nomea di eterno piazzato

Kenneth Bednarek ha battuto Oblique Seville sui 100 metri agli Ultimate Championship, il ribattezzato Mondiale dei Mondiali concepito da World Athletics e che sta tenendo compagnia agli appassionati atletica nel corso di questo fine settimana a Budapest (Ungheria). La seconda giornata della competizione si è chiusa con una sorpresa inattesa: il Campione del Mondo, dato in ottima forma e presentatosi nella capitale magiara per fare saltare il banco, si è dovuto inchinare al cospetto dello statunitense, che godeva della nomea di eterno piazzato.

Il 27enne nativo di Tulsa vantava infatti due medaglie d’argento sul mezzo giro di pista alle Olimpiadi (Tokyo 2020 e Parigi 2024) e due argenti ai Mondiali, sempre sui 200 metri (Eugene nel 2022 e Tokyo nel 2025). Fresco di trionfo alle Finali di Diamond League sulla sua distanza d’elezione, Kenneth Bednarek ha firmato il colpaccio contro il formidabile giamaicano, sfiancato in un avvincente corpo a corpo che ha illuminato la serata: il caraibico non è stato impeccabile in fase di accelerazione, l’americano ha messo il naso davanti e sul lanciato ha avuto la meglio, chiudendo con un sontuoso 9.85 (0,6 m/s di vento contrario) davanti al grande favorito della vigilia (9.90).

Si tratta della terza battuta d’arresto stagionale all’aperto sui 100 metri per Seville: il 6 giugno corse in 9.91 con 3,8 m/s di brezza alle spalle dietro a Travyon Bromell (9.85) e ad Andre De Grasse (9.91) all’USATF Grand Prix di College Station, il 4 luglio venne deriso dal nigeriano Kayinsola Ajayi in Diamond League a Eugene (9.84 contro 9.89, l’africano si girò per prendere in giro il rivale) e il 18 luglio si inchinò ancora ad Ajayi in quel di Londra (9.84 contro 9.87, sempre nel massimo circuito internazionale itinerante).

Kenneth Bednarek si è meritato l’assegno da 150.000 dollari garantito al vincitore e domani sera andrà a caccia della doppietta, visto che partirà con i favori del pronostico sui 200 metri per chiudere la stagione con la ciliegina sulla torta.