Nuovo volto nel team di Jannik Sinner: Michael Ranalter nella gestione di un settore importante

Dal ghiaccio dell’HC Pustertal ai grandi palcoscenici del tennis mondiale. Michael Ranalter lascia l’HC Pustertal: entra nel team di Jannik Sinner, 35 anni, è pronto a intraprendere una nuova sfida professionale entrando nella struttura che affianca Jannik Sinner. La notizia, anticipata da Sportnews.bz, segna un importante cambio di scenario per l’attuale responsabile Marketing & Sponsoring dei Lupi.

Il ruolo che Ranalter ricoprirà al fianco del numero uno altoatesino non è ancora stato ufficializzato. Il suo percorso professionale, tuttavia, lascia pensare a un incarico legato soprattutto a marketing, sponsorizzazioni e comunicazione, ambiti nei quali ha maturato una significativa esperienza nello sport professionistico.

Originario di San Lorenzo di Sebato, Ranalter arriva da un percorso trasversale. Dopo 13 stagioni nella pallamano e 224 presenze in Serie A con l’SSV Brixen, ha concluso la carriera agonistica nel 2019. Parallelamente agli studi alla Libera Università di Bolzano, ha sviluppato esperienze imprenditoriali, tra cui la fondazione del marchio di abbigliamento PNRS Clothing.

Il passaggio all’HC Pustertal ha rappresentato la sua principale esperienza manageriale nel mondo dello sport. In questi anni Ranalter è diventato una figura centrale nelle relazioni con sponsor e partner, contribuendo anche alla gestione organizzativa e comunicativa del club durante una fase di forte crescita: dal trasferimento nella nuova arena all’ingresso nella ICE Hockey League, fino alla finale per il titolo raggiunta nella scorsa stagione.

Ora il salto verso una dimensione internazionale. Il progetto professionale di Sinner si è progressivamente trasformato in una struttura complessa, sostenuta da manager e professionisti chiamati a gestire sponsor, comunicazione, media e partnership globali. In questo contesto, l’esperienza maturata da Ranalter nello sport e nel mondo dei brand potrebbe rivelarsi particolarmente preziosa.

Il suo arrivo rafforzerebbe inoltre la componente altoatesina del team di Sinner, già rappresentata da figure di riferimento come Alex Vittur e Alex Meliss.

Secondo quanto riportato da Sportnews.bz, il rapporto con l’HC Pustertal dovrebbe concludersi alla fine di settembre. Per Ranalter si apre così un capitolo completamente nuovo: dall’hockey al tennis, dalla dimensione regionale di un club professionistico a quella globale costruita attorno a uno dei più importanti campioni dello sport italiano.