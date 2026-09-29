Nuoto, i convocati dell’Italia in Coppa del Mondo: Razzetti guida il gruppo azzurro

Saranno Alberto Razzetti, Ludovico Blu Art Viberti e Lorenzo Mora a rappresentare il nuoto italiano nella Coppa del Mondo di nuoto 2026. Per il movimento internazionale, invece, sarà l’occasione per preparare il grande appuntamento di fine stagione: i Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dall’1 al 6 dicembre.

La World Cup rappresenterà infatti il principale banco di prova sulla strada della rassegna iridata e porterà i migliori interpreti della specialità in tre appuntamenti distribuiti nell’arco di nove giornate.

Il circuito prenderà il via a Baku, in Azerbaijan, dal 1° al 3 ottobre. Dal 8 al 10 ottobre ci si sposterà a Tashkent, in Uzbekistan, mentre l’ultima tappa sarà ospitata da Astana, in Kazakistan, dal 15 al 17 ottobre. Tutte le gare si disputeranno naturalmente in vasca da 25 metri, con oltre 750 atleti attesi e più di cinquanta nazioni rappresentate.

Anche sul piano economico la rassegna conferma la formula della precedente edizione. Il montepremi complessivo ammonterà a 1,2 milioni di dollari, ai quali si aggiungeranno premi specifici da 10.000 dollari. La cifra sarà assegnata sia in caso di record del mondo sia per le “crown”, ovvero a chi riuscirà a vincere la stessa gara in tutte e tre le tappe.

L’edizione 2026 introdurrà inoltre una nuova formula sperimentale per le wild card. Gli atleti potranno conquistare la qualificazione diretta ai Mondiali di Pechino chiudendo tra i primi tre di una gara individuale in finale e realizzando, in una qualsiasi delle tre tappe, il tempo limite “A”. La novità avrà ricadute anche sulle selezioni nazionali: ogni Federazione potrà infatti portare alla rassegna iridata fino a tre nuotatori aggiuntivi grazie a questo meccanismo.

La corsa alla classifica di Coppa del Mondo si baserà invece sui tre migliori risultati individuali ottenuti in ciascuna tappa. A determinare il punteggio concorreranno sia il piazzamento sia il valore tecnico della prestazione, espresso attraverso i punti World Aquatics.

Saranno elaborate due graduatorie separate, una maschile e una femminile. La stagione dunque riprende da questo circuito, che metterà alla prova gli atleti, configurando il susseguirsi delle gare anche nell’ottica dell’allenamento.