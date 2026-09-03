Nuoto di fondo, Ludovica Terlizzi si tinge d’oro nella 10 km dei Mondiali giovanili della classe 18-19 anni

Ha preso il via oggi, a Santa Fe de la Vera Cruz, in Argentina, la competizione iridata giovanile di nuoto in acque libere. I migliori prospetti internazionali del fondo si sono confrontati nelle acque del Lago Sur, presso il Club Náutico del Parque del Sur, in condizioni tutt’altro che semplici: la temperatura di 17 °C ha infatti reso obbligatorio l’utilizzo della muta.

L’Italia ha subito trovato motivi per sorridere nella 10 km femminile della categoria 18-19 anni. Ludovica Terlizzi ha dominato la prova con una prestazione da autentica “donna sola al comando”, imprimendo alla gara un ritmo che le avversarie non sono riuscite a sostenere. L’azzurrina ha preso progressivamente il largo, tagliando il traguardo in 1:55:35.00 e conquistando con autorità il titolo mondiale.

Alle sue spalle si sono piazzate la russa Polina Koziakina, staccata di 1’20”30, e l’ungherese Napsugar Nagy, terza a 1’53”40. Buona anche la prova dell’altra italiana Erika Giacomini, capace di entrare nella top-10 con l’ottavo posto, a 2’02”00 dalla vincitrice.

Nella stessa distanza e categoria al maschile, invece, a festeggiare è stata l’Ungheria grazie a Mate Karpati. Il magiaro ha imposto la propria legge chiudendo in 1:46:46.30 e precedendo di 5”30 lo statunitense Colin Jacobs e di 7”00 il brasiliano Arthur Aguiar, rispettivamente secondo e terzo classificato. Per l’Italia arrivano due piazzamenti nella parte alta della classifica, con Giovanni Lauricella sesto a 41”60 dal vincitore e Davide Grossi settimo a 58”80.

Il programma dei Mondiali proseguirà domani con altre quattro gare. In calendario le due 7,5 km, maschile e femminile, riservate alla categoria 14-15 anni, e le due 5 km della categoria 16-17 anni.