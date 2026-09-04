Nuoto di fondo, Italia a secco di medaglie nel day-2 dei Mondiali giovanili

Calato il sipario sul secondo giorno di gare dei Mondiali giovanili 2026 di nuoto di fondo a Santa Fe de la Vera Cruz, in Argentina. I migliori prospetti internazionali del fondo si sono confrontati nelle acque del Lago Sur, presso il Club Náutico del Parque del Sur, in condizioni tutt’altro che semplici: la temperatura dell’acqua, pari a 17 °C, ha infatti reso obbligatorio l’utilizzo della muta.

Niente medaglie per il Bel Paese in questo day 2. Quattro le prove disputate nella giornata odierna. Il miglior piazzamento tra le fila azzurre è stato ottenuto da Mahila Spennato nella 7,5 km femminile, categoria 16-17 anni. L’azzurrina ha concluso in sesta posizione, con un distacco di 21″60 dalla vetta. La medaglia d’oro è stata conquistata dalla russa Kseniia Misharina, impostasi con il crono di 1:29:22.50. A completare il podio sono state l’americana Brinkleigh Hansen (+3″30) e l’australiana Olivia Galea (+3″70). In top 10 anche l’altra azzurra in gara, Sofia Biagi, decima a 1’21″90 dalla vincitrice.

Nella medesima specialità e nella stessa categoria maschile, trionfo dell’Ungheria, che ha festeggiato una doppietta. La vittoria è andata a Balint Kreisz, primo in 1:23:26.00, davanti al connazionale Armand Attila Marosszeki (+1″40). La medaglia di bronzo è stata conquistata dall’atleta di Cina Taipei Bo Ling Su (+1″60). Dodicesimo posto per Gaetano Tammaro, a 43″20 dalla vetta, mentre Nicolò Dalle Crode ha concluso in 26ª posizione, con un ritardo di 5’01″90.

Piazzamenti lontani dal vertice, invece, per la squadra italiana nelle due 5 km riservate alla categoria 14-15 anni. Nella prova maschile, vinta dal russo Alan Nosov in 55:59.40, Aldo Del Giudice si è classificato 22°, a 3’45″50 dal vincitore. Nella gara femminile, Valentina Solari ha chiuso in tredicesima posizione, con un distacco di 2’39″20 dalla russa Kira Guseva, dominatrice della prova in 59:12.70.