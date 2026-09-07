Nuoto di fondo, Germano Proietti è il nuovo tecnico di Gregorio Paltrinieri. Guiderà anche il gruppo di Ostia

Con una nota stampa la Federnuoto comunica che Germano Proietti, oltre ad essere il nuovo tecnico di Gregorio Paltrinieri, guiderà anche il gruppo di fondisti che si allena presso il Centro Federale di Ostia: la scelta garantisce continuità al lavoro svolto finora.

La designazione di Germano Proietti è figlia di un processo di aggiornamento del settore tecnico della Nazionale italiana di nuoto di fondo, guidata da una commissione formata dagli allenatori degli atleti di riferimento: confermato nel proprio ruolo il coordinatore del settore, Stefano Rubaudo.

Germano Proietti spiega al sito federale: “Entro in un percorso d’eccellenza già tracciato, forte di una solida struttura di lavoro. Allenare quotidianamente campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri e un gruppo che combina atleti di esperienza e prospettiva al centro federale di Ostia è un grande onore e una responsabilità che assumo con profondo rispetto“.

Gli obiettivi del mandato di Proietti: “Ringrazio la Federnuoto, il presidente Paolo Barelli, il coordinatore tecnico-scientifico Marco Bonifazi e il presidente dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro Francesco Montini per la fiducia. L’impegno sarà totale, per supportare il percorso di atleti già affermati e promuovere il progressivo inserimento di giovani talenti“.