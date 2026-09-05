Nuoto di fondo, Davide Grossi sfiora il podio nella 3 km Knockout ai Mondiali giovanili

Calato il sipario sul terzo giorno di gare dei Mondiali giovanili 2026 di nuoto di fondo a Santa Fe de la Vera Cruz, in Argentina. I migliori prospetti internazionali del fondo si sono confrontati nelle acque del Lago Sur, presso il Club Náutico del Parque del Sur, in condizioni tutt’altro che semplici: la temperatura dell’acqua, pari a 17 °C, ha infatti reso obbligatorio l’utilizzo della muta.

Quest’oggi è stata la volta del format della 3 km Knockout Sprint. Una particolare prova a eliminazione, che si sviluppa in tre parti: batterie sui 1500 metri; semifinale sui 1000; finale sui 500. Una particolare specialità in cui è necessario avere sia resistenza che uno spunto veloce per fare la differenza.

Si è giocato le sue carte Davide Grossi, nell’arrivo in “volata” dell’atto conclusivo. L’azzurrino, però, ha dovuto cedere il passo al francese Ethan Parker, che ha conquistato l’oro in 5:03.90, precedendo di 0″50 il greco Vasileios Kakoulakis e di 0″70 l’ungherese Mate Karpati. Quarto, dunque, Grossi non senza rammarico. Eliminato in semifinale Ivan Sartor.

Nella gara femminile niente da fare per Ginevra Bagaglini, decima nella finale a 16″60 dalla vetta, non in grado di tenere il ritmo delle migliori. L’oro è stato conquistato dalla 16enne americana Brinkleigh Hansen in 5:18.80, precedendo di un niente (+0″10) la russa Kseniia Misharina e di 2″10 la giapponese Sachika Kajimoto. Non ha superato il taglio del penultimo atto Ludovica Terlizzi.